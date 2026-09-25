Audiencias ayer: ‘En boca de todos’ (15,4%) se dispara con la entrevista a Isabel Díaz Ayuso

Tras el fallo en la medición de audiencias del miércoles 23 de septiembre, que contamos en Happy FM, que dejó sin datos a programas tan importantes como First Dates, La isla de las tentaciones y Horizonte, este jueves todo ha vuelto a la normalidad. El titular más destacado de la jornada del 24 de septiembre lo deja el programa En boca de todos, que durante la entrevista a Isabel Díaz Ayuso se disparó hasta un 15,4% de cuota y 682.000 espectadores, la mejor cifra de toda la franja matinal de la cadena. El espacio de Nacho Abad anotó un 12,6% de cuota de pantalla durante toda su emisión, siendo su mejor dato histórico, logrando ser líder de las cadenas comerciales en su franja de emisión. Un resultado deja claro el tirón que sigue teniendo la presidenta de la Comunidad de Madrid y el gran momento de audiencias que vive Cuatro.

‘Horizonte’, segunda opción del ‘prime time’ mientras ‘La Revuelta’ se hunde con Borja Iglesias

Pese a no saber qué ocurrió en la noche del miércoles, Iker Jiménez y su equipo pueden disfrutar de los datos conseguidos el jueves. El periodista vasco se confirma como la segunda opción de la noche, venciendo a Supervivientes All Stars, que en su previa de la gala firma su mejor dato desde el estreno de esta edición. Por su parte, El Hormiguero lideró con la visita de Alejandro Amenábar sin ningún tipo de problema, con más de un 14% de cuota de pantalla.

La tendencia de la que siempre hablamos en los análisis de audiencias es que La Revuelta sufre mucho cuando tiene al fútbol cerca. En el caso de ayer, fue la emisión del encuentro entre Países Bajos y Alemania de la Nations League, que dejó unos resultados muy discretos para La 1, muy lejos de los conseguidos por los partidos del Mundial 2026 el pasado mes de julio. Esa herencia tan floja, unida al poco interés por la visita del futbolista Borja Iglesias, hizo que Broncano y los suyos firmen un 8,7%. Este dato es desastroso, pero no iguala su mínimo histórico: un 8.3% de cuota logrado en julio de 2025.

Audiencias del ‘access prime time’:

El Hormiguero con Alejandro Amenábar: 14,1% y 1.568.000

Horizonte: Avance: 10,3% y 1.159.000

Supervivientes All Stars Express: 10,1% y 1.125.000

La Revuelta con Borja Iglesias 8,7% y 866.000

El Intermedio: 7,1% y 804.000

Cifras y letras: 6,5% y 721.000

‘Supervivientes All Stars 3’ sigue subiendo con el paso de las semanas.

La noche del jueves dejó además otro dato reseñable. Supervivientes All Stars 3 firmó un nuevo récord de la edición, con un 15,7% de cuota y 843.000 espectadores, ganando 1,7 puntos respecto a la semana anterior en su principal noche de emisión. Horizonte (en su segunda parte) repitió como su gran alternativa —igual que hace una semana— y en el tramo de coincidencia firmó un 11,5% y 771.000 espectadores, por delante de Las hijas de la criada (10,6% y 728.000), que mejoró medio punto en Antena 3.

Peor suerte corrió El perro andaluz, que cayó a mínimos con un 8,8% en La 1. Esta vez ni el fútbol está sirviendo para subir las audiencias del programa de Manu Sánchez, que ayer fue penalizado por el retraso horario de toda la noche de La 1 debido a la emisión del Países Bajos-Alemania de la Nations League.