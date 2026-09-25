Muere a los 93 años Bob Pettit, leyenda de la NBA y primer MVP de la historia

El baloncesto está de luto. Una de las mayores leyendas en la historia de la NBA, Bob Pettit, ha fallecido recientemente a los 93 años. El estadounidense es un mito, ya que fue el primer jugador en proclamarse el MVP de la competición, premio que ganó dos veces, además de entrar otras 11 en el prestigioso All-Star.

Su muerte fue conocida este jueves a través del Salón de la Fama Naismith, que lamentó «el fallecimiento de Bob Pettit, un gran hombre esbelto y habilidoso que revolucionó la posición de alero durante su carrera». «El 11 veces All-Star de la NBA y dos veces MVP se retiró como el máximo anotador histórico de la NBA y dejó un legado perdurable», reza el comunicado.

«Llevó a los St. Louis Hawks al campeonato de la NBA de 1958 sobre los Boston Celtics. El Basketball Hall of Fame rinde homenaje a este verdadero gigante del juego», concluyó. Criado en Baton Rouge, Pettit destacó en la escuela secundaria y fue recompensado con una beca para la Universidad Estatal de Luisiana. Su acierto para anotar y capturar rebotes le valió dos reconocimientos All-America y promedió 27,4 puntos durante su carrera universitaria.

Pettit fue elegido en la primera ronda del draft de 1954 por los Milwaukee Hawks. «Tuvo muchos detractores, quienes se preguntaban si aquel joven esbelto de 2,06 metros tendría la fuerza y la resistencia necesarias para triunfar. Aunque parecía delgado con sus 91 kilos, Pettit no era para nada débil», señaló la NBA en un perfil biográfico.

«Gracias a su excelente condición física, estaba más que preparado para las exigencias de la NBA y lo demostró en su primera temporada al ganar el premio al novato del año con un promedio de 20,4 puntos y 13,8 rebotes. También participó en su primer partido de las estrellas y obtuvo la primera de sus diez selecciones consecutivas al primer equipo All-NBA», zanjó ese perfil elaborado en el 75º aniversario de la liga.