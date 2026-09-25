Un jugador de Israel expulsado tras celebrar un gol simulando un disparo ante Austria

La primera jornada del parón internacional ha dejado una de las imágenes de la temporada. En el Austria-Israel, Sayed Abu Farkhi fue expulsado al ver la segunda amarilla en la celebración del gol que empataba el partido para la selección de Oriente Próximo. Una expulsión de lo más polémica, puesto que se debió a que el futbolista se fue al córner, cogió el banderín y simuló disparar con él. El simple hecho de coger el banderín se considera una conducta antideportiva y debe ser sancionada con amarilla, aunque no siempre se aplica. Sin embargo, si el árbitro recoge en el acta que realmente le expulsó por lo que él consideró que fue la simulación de un disparo, el israelí se expone a una sanción de más de un partido.

El gesto de Abu Farkhi adquiere mayor relevancia dada la situación de su país. Israel se encuentra inmerso en un conflicto bélico con Palestina y Líbano, por lo que la celebración podría ser considerada como una reivindicación política, algo prohibido totalmente por la UEFA. Además, en caso de que se considere que «atente contra la dignidad humana» tanto de una persona como de un grupo de personas, podría acarrear una sanción de un mínimo de 10 encuentros e incluso la apertura de un expediente disciplinario por parte del organismo europeo.

ISRAELI FOOTBALLER THROWN OUT OF A MATCH…

ISRAEL VS AUSTRIA This has caused a

“they are antisemitic” firestorm in Israel. pic.twitter.com/DBaIaF2PU9 — Earth Hippy 🌎🕊️💚 (@hippyygoat) September 25, 2026

El Austria-Israel de la Liga de Naciones, correspondiente a la jornada 1 del grupo B3, acabó con triunfo de la selección local, que tuvo que esperar al descuento para imponerse. Aunque Schmid había marcado el primero de los goles del encuentro, de penalti en el minuto 43, Israel empataba en el 55′. Y, entonces, el partido cambiaba radicalmente.

El gol de Sayed Abu Farkhi derivó en la expulsión del futbolista, debido a su celebración. El futbolista había visto ya la amarilla y, tras celebrar el gol con sus compañeros en un corrillo, se fue a la esquina, cogió el banderín de córner y lo utilizó para simular un disparo. El árbitro del encuentro, el búlgaro Georgi Kabakov, no dudó en mostrarle la segunda amarilla.

Uno de los supuestos que se recoge entre el reglamento de la IFAB para amonestar a los jugadores es la conducta antideportiva o celebrar excesivamente un gol. «Los jugadores pueden celebrar la consecución de un gol, pero sin extralimitarse; no se deberán alentar las celebraciones coreografiadas y no deben ocasionar una pérdida de tiempo excesiva», recoge el reglamento.

Además, se especifica que «actuar de forma provocadora o exaltada» es motivo de amonestación, más allá de que la UEFA prohíbe cualquier mensaje que pueda tener un tinte político: «Se sanciona el uso de gestos, palabras, objetos o cualquier otro medio para transmitir mensajes que se consideren de naturaleza política, ideológica, religiosa o insultante».