Corinna desvela la realidad que vive Schumacher y habla más claro que nunca de su estado actual

Michael Schumacher lleva casi 13 años alejado de la vida pública. El 29 de diciembre de 2013, el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 sufrió un gravísimo accidente mientras esquiaba en Méribel, en los Alpes franceses, que cambió para siempre su vida y la de toda su familia. Desde entonces, su esposa, Corinna Schumacher, ha mantenido un férreo silencio sobre su estado de salud y ha convertido la privacidad del ex piloto en una de sus principales prioridades. Ahora, el nuevo documental de Netflix, Schumacher ’94: Nace una leyenda, vuelve a poner el foco sobre la figura del alemán y permite conocer algunos detalles de la realidad que vive su familia.

El documental, centrado en la temporada de 1994 en la que Schumacher conquistó su primer Mundial con Benetton, se estrenará mundialmente el 2 de octubre. Corinna aparece en la producción hablando principalmente de aquellos primeros años de su relación con Schumacher, pero también deja algunas de las frases más significativas sobre la situación que atraviesa actualmente el expiloto. «Da la impresión de que Michael entiende algunas de las cosas que suceden a su alrededor, pero probablemente no todas», explica la esposa en los fragmentos difundidos antes del estreno.

Y añade una frase que resume la situación de la familia después de más de una década: «Michael está aquí. Diferente, pero está aquí, y eso nos da fuerza, creo. Me sigue demostrando lo fuerte que es cada día». La información que llega sobre Schumacher continúa siendo muy limitada. La familia ha mantenido siempre un enorme recelo a la hora de compartir cualquier detalle y sólo un reducido círculo de personas tiene acceso a Schumacher, de ahí que no haya imágenes recientes o partes médicos oficiales que permitan conocer con precisión su evolución.

Corinna, al frente de los cuidados de Schumacher

Corinna también recuerda en el documental la historia de amor que comenzó mucho antes de que Schumacher se convirtiera en una leyenda de la Fórmula 1. «Mi madre estaba totalmente en contra de nuestra relación», reconoce antes de recordar que Michael pasaba buena parte de su tiempo en los circuitos de karts. Incluso rememora con emoción una canción que quedó asociada a aquellos primeros años: «‘Rush Rush’ de Paula Abdul era nuestra canción. Cuando la escucho hoy y voy en el coche, lloro en silencio».

La historia de Schumacher continúa marcada por un enorme contraste. En público sigue siendo el piloto que ganó siete Mundiales y dominó la Fórmula 1 durante años, pero en privado su familia afronta una realidad completamente distinta desde aquel accidente de diciembre de 2013. Corinna no desvela detalles, pero sí deja claro que Schumacher sigue presente en el día a día de su familia, aunque «diferente». La decisión de mantener su estado en la más estricta intimidad continúa siendo, más de una década después, una de las grandes constantes de la vida del campeón alemán.

La residencia familiar es uno de los grandes refugios de Schumacher. La familia dispone también de una espectacular propiedad en Mallorca, situada en la zona de Andratx, que cuenta con una amplia parcela, varias construcciones, piscinas, gimnasio y helipuerto. La vivienda fue adquirida como lugar de descanso para la familia y está preparada para mantener la privacidad que los Schumacher llevan años protegiendo.