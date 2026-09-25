Buenas noticias para los mayores de 55 años en la Comunidad de Madrid: el nuevo carnet senior con descuentos exclusivos en cientos de actividades

Cumplir 55 años permitirá acceder a partir de 2027 a un nuevo carnet en la Comunidad de Madrid. Se trata del Carné Senior, una iniciativa anunciada por el Gobierno regional con la que se pretende reunir en un mismo soporte actividades, servicios y ventajas dirigidas a este grupo de edad. Habrá descuentos, pero el proyecto es mucho más ya también incluirá propuestas relacionadas con el ejercicio, la formación, la cultura o el aprendizaje de nuevas tecnologías.

Todavía habrá que esperar unos meses para poder solicitarlo. La previsión oficial es que el nuevo carnet comience a funcionar durante el primer semestre de 2027 y esté disponible tanto en formato físico como digital. La Comunidad de Madrid lo ha incluido dentro de su Plan de Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia, que cuenta con más de 100 actuaciones y una dotación de 400 millones de euros anuales.

Buenas noticias para los mayores de 55 años en la Comunidad de Madrid

Una de las novedades más llamativas está precisamente en la edad. Cuando el Plan de Envejecimiento Activo se presentó en septiembre de 2025, el Gobierno madrileño habló inicialmente de un carnet destinado a mayores de 60 años. El anuncio realizado en septiembre de 2026 amplía su alcance y sitúa finalmente el acceso en los mayores de 55 años. El carnet se podrá solicitar en las oficinas de atención ciudadana, centros sociales y a través del Registro Electrónico de la Comunidad de Madrid.

De esta forma, se mantiene una vía presencial para quienes prefieran realizar este tipo de trámites personalmente y otra electrónica para hacerlo a distancia aunque por ahora, la Comunidad no ha publicado el procedimiento detallado de solicitud ni una relación completa de documentación que habrá que presentar. Tampoco se ha dado a conocer todavía un catálogo definitivo con todos los establecimientos, actividades y servicios adheridos. Son cuestiones que previsiblemente se concretarán conforme se acerque su puesta en marcha.

Los descuentos y actividades que incluirá el carnet

El Carné Senior estará relacionado con diferentes ámbitos de la vida cotidiana. La información adelantada por la Comunidad habla de descuentos en actividades y eventos, además del acceso a recursos relacionados con el ocio y la cultura. También permitirá consultar propuestas disponibles tanto en el ámbito público como en el privado. La formación tendrá un peso importante. Está previsto facilitar el acceso a formación digital y universitaria y a talleres tecnológicos, algo especialmente pensado para continuar reduciendo la brecha digital. No es un terreno nuevo para el Gobierno regional: dentro del Plan de Envejecimiento Activo ya existen talleres relacionados con nuevas tecnologías, memoria y cuestiones jurídicas en numerosos municipios madrileños.

La idea es que el titular no tenga que buscar por separado qué opciones tiene a su disposición. El carnet permitirá consultar el mapa de recursos públicos y conocer los servicios y propuestas disponibles, concentrando esa información en un único sistema.

Ejercicio físico y programas para prevenir caídas

No todas las ventajas estarán relacionadas con descuentos. Otra parte del proyecto se centra en la salud y en mantener una vida activa a medida que pasan los años. Entre las actuaciones anunciadas aparecen programas de ejercicio físico adaptado, junto a actividades específicamente dirigidas a prevenir las caídas y otras relacionadas con el bienestar emocional.

Estas propuestas encajan con otras iniciativas que ya desarrolla la Comunidad. Por ejemplo, el programa Ciencia en Residencia cuenta con cerca de 50 actividades sobre asuntos como neurología, ejercicio físico, emociones o funcionamiento del cerebro. Desde su puesta en marcha en 2024 y hasta febrero de 2026 habían participado 861 usuarios de 34 centros. El Carné Senior funcionará, además, mediante una plataforma digital conectada con la Historia Social Única y con otros servicios que se vayan incorporando a la cartera de Servicios para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Entre ellos se encuentra la teleasistencia avanzada.

Un plan de 400 millones de euros al año

El nuevo carnet forma parte de un proyecto bastante más amplio. El Plan de Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia fue presentado en 2025 con más de 100 medidas y una inversión de 400 millones de euros anuales. Entre sus líneas de actuación se encuentran la formación, la lucha contra la soledad, el voluntariado intergeneracional y la promoción de hábitos saludables. Durante 2026 se han ido desarrollando algunas de esas iniciativas. La Comunidad puso en marcha un estudio para conocer las necesidades y dificultades de las personas mayores y anunció una nueva Red de Envejecimiento Activo. También mantiene programas destinados a combatir la soledad en municipios rurales mediante herramientas tecnológicas y actividades de acompañamiento.

Por tanto, quienes hayan cumplido 55 años tendrán que estar atentos a los primeros meses de 2027. El carnet todavía no puede solicitarse y quedan detalles por conocer, pero lo que ya está confirmado es que habrá versión física y digital y que su lanzamiento está previsto para el primer semestre del próximo año. Cuando llegue ese momento, podrá tramitarse presencialmente en los puntos habilitados o mediante el Registro Electrónico regional.