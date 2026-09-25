Hoy, 25 de septiembre de 2026, el sol se asomará tímidamente a través de un cielo poco nuboso, salpicado de intervalos de nubes altas. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso y el viento soplará de forma suave, con una leve brisa que cambiará hacia el sur en las horas centrales. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 25 de septiembre

Barcelona: cielo despejado y ambiente acogedor

El cielo de Barcelona se presenta hoy como un lienzo despejado, donde el sol comenzará a brillar con intensidad tras su salida a las 07:41. A lo largo de la jornada, se espera que las temperaturas se mantengan agradables, con un destacado máximo de 30 grados que invitará a disfrutar de las terrazas y playas. La brisa suave, con rachas que apenas rozarán los 10 km/h, permitirá disfrutar de un ambiente fresco y acogedor.

A primera hora de la noche, el ambiente será igualmente placentero, con mínimas que no bajarán de los 20 grados. La sensación térmica también se mantendrá en rangos agradables, rondando los 29 grados durante las horas más cálidas. Con una humedad que oscilará entre el 45% y el 75%, el aire se sentirá un poco más cargado pero sin llegar a ser pesado, ideal para pasear al caer el sol, que se rendirá ante el horizonte a las 19:43. No se prevén lluvias, lo que hace de esta jornada una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y viento fuerte

La jornada en L’Hospitalet de Llobregat despierta con un viento fuerte que ya anticipa la inestabilidad que marcará las horas venideras. El cielo, cubierto de nubes grises, refleja una sensación de ansiedad, mientras que la temperatura mínima de 18 grados permite sentir ese ligero frescor matutino que contrasta con la humedad del ambiente.

A medida que avanza el día, las ráfagas de viento de hasta 30 km/h y una probabilidad de lluvia del 85% deben tenerse en cuenta, especialmente por la tarde cuando se prevén momentos de inestabilidad. Con una temperatura máxima de 30 grados y una sensación térmica que podría alcanzar cifras similares, es prudente llevar paraguas y abrigos ligeros si se planea salir.

Ambiente soleado y caluroso hoy en Badalona

Este día comienza en Badalona con un amanecer fresco, donde la temperatura mínima se sitúa en 17 °C y el cielo se presenta mayormente despejado. A medida que avanza la mañana, las temperaturas irán subiendo hasta alcanzar los 18 °C, con una ligera brisa del este que aportará al ambiente un toque agradable. No se esperan lluvias en ningún momento del día, lo que permitirá disfrutar de un entorno soleado y acogedor.

Por la tarde, el termómetro marcará su máximo en 30 °C, dando paso a una jornada calurosa y algo húmeda, ya que la humedad relativa puede llegar al 90%. Sin embargo, a medida que se acerca la noche, la temperatura descenderá a 21 °C, brindando un cierre templado al día de 12 horas de luz. ¡Prepárense para disfrutar de un día espectacular en la costa!

Cielo despejado y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 16 y 31 grados. Durante la mañana, el viento soplará suavemente del sureste, proporcionando un ambiente confortable, mientras que por la tarde se espera un ligero aumento en la nubosidad, aunque sin posibilidades de lluvia.

Una jornada ideal para disfrutar de un agradable paseo por el parque o para realizar actividades al aire libre. La tranquilidad del día invita a aprovechar el buen tiempo y disfrutar de momentos en compañía de familiares o amigos.