Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido: «En política, si quieres que se diga algo, pídeselo a un hombre; si quieres que se haga algo, pídeselo a una mujer»

Mucho antes de convertirse en la primera mujer que llegó al número 10 de Downing Street, Margaret Thatcher ya defendía una idea que resumió en una frase tan breve como contundente. «En política, si quieres que se diga algo, pídeselo a un hombre; si quieres que se haga algo, pídeselo a una mujer». La política británica pronunció estas palabras en 1965, cuando todavía era diputada, y décadas después siguen siendo una de sus citas más conocidas.

Margaret Thatcher pronunció estas palabras el 20 de mayo de 1965, durante una conferencia de la National Union of Townswomen’s Guilds celebrada en el Albert Hall de Londres. Por aquel entonces era diputada conservadora por Finchley y todavía faltaban 14 años para que llegara a Downing Street.

El contexto de sus palabras

El contenido de aquel discurso iba mucho más allá de una frase ingeniosa. Margaret Thatcher repasó algunos de los cambios legales que habían afectado a las mujeres británicas y destacó que todavía existían diferencias entre los derechos reconocidos por la legislación y su aplicación efectiva. También habló de la incorporación femenina al mercado laboral y de las dificultades que podían aparecer en las trayectorias profesionales después del matrimonio y la maternidad.

La intervención reflejaba además una cuestión que Margaret Thatcher consideraba fundamental, que es la transformación del papel de las mujeres en la sociedad británica. Según el archivo de su fundación, terminó defendiendo que las mujeres habían dejado atrás una posición de subordinación y se habían convertido en personas con mayor independencia, responsabilidades y presencia pública. La frase sobre pedir a un hombre que diga algo y a una mujer que lo haga funcionaba dentro de ese argumento como una reivindicación de la capacidad de acción femenina.

Antes de convertirse en la ‘Dama de Hierro’

La cita adquiere todavía más interés al conocer el momento en que fue pronunciada. Margaret Thatcher todavía no era primera ministra y tardaría años en convertirse en una de las figuras políticas más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. En 1979 llegó al número 10 de Downing Street y se convirtió en la primera mujer que ocupó la jefatura del Gobierno británico. Permaneció en el cargo hasta 1990.