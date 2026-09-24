El PSOE rechaza una moción de urgencia en el pleno de Palma para priorizar a los residentes en el acceso a las 831 VPO de Baleares

El PSOE rechaza una moción de urgencia en el pleno de Palma para priorizar a los residentes en el acceso a las viviendas sociales, la mayor urbanización de VPO de Baleares que debe impulsar el Gobierno de Pedro Sánchez en el antiguo cuartel de Son Busquets donde está prevista la edificación de 831 VPO.

Si durante estos ocho años de Pedro Sánchez en La Moncloa y con Francina Armengol en el Govern, ya demostraron su nulo interés en impulsar esta macropromoción de vivienda social, ahora en la oposición en Baleares y en el Ayuntamiento de Palma, la actitud de los socialistas no ha variado, como demuestra lo sucedido este jueves en el pleno de la capital balear.

La propuesta ha salido, finalmente, adelante con los votos de PP y Vox, y los socialistas tampoco la han apoyado y se han abstenido. Los separatistas de Més y Podemos ni tan siquiera han participado en el debate, ya que habían abandonado ya el pleno.

En la moción aprobada se expresa el apoyo a la actuación del Ayuntamiento para hacer realidad Son Busquets y defender las demandas de los vecinos de Palma.

También se rechaza que esta defensa se presente como un bloqueo o una oposición a la construcción de vivienda, e insta a CASA 47 (antiguo SEPES adscrito al Ministerio de Vivienda) a respetar su sentido y rectificar las afirmaciones que, defendiendo las reivindicaciones de los palmesanos, le equiparen a una voluntad de impedir el proyecto.

Es por ello que, a su vez, insta a CASA 47 a confirmar por escrito en el Ayuntamiento, antes de aprobar las bases, el régimen de protección y adjudicación que aplicará a Son Busquets y la forma de hacer efectiva la preferencia de los residentes de Palma.

Hay que tener en cuenta que una garantía esencial es el acceso a la vivienda y, en este sentido, el artículo 70.8 de la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Islas Baleares, establece un requisito general de cinco años de residencia en las Islas Baleares para acceder a viviendas protegidas o sometidas a cualquiera régimen de protección pública.

En las promociones de titularidad pública, el período debe ser inmediatamente anterior al acuerdo de inicio del procedimiento de adjudicación y tienen preferencia las personas que le acrediten en el municipio donde se encuentra la vivienda.

Por eso, la moción aprobada defiende que las bases de adjudicación de Son Busquets incorporen expresamente este requisito y la preferencia correspondiente a los residentes de Palma.

De ahí que el pleno municipal de Palma haya exigido que la entidad pública CASA 47 concrete el régimen aplicable antes de aprobar las bases, motivando jurídicamente cualquier eventual pretensión de no aplicar el precepto, ya que Palma debe poder comprobar que las reglas de adjudicación respetan los derechos de sus residentes porque «queremos viviendas para la gente de aquí».