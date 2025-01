La tramitación de las 831 VPO de Son Busquets arranca en febrero pero no habrá pisos esta legislatura

La tramitación administrativa de la mayor promoción de vivienda pública a precio reducido como son las 831 VPO del antiguo acuartelamiento de Son Busquets en Palma arranca en febrero pero la entrega de estas viviendas no será una realidad esta legislatura por la densa tramitación burocrática que tiene por delante este proyecto.

El mes próximo está previsto que el equipo de gobierno lleve al pleno ordinario el avance del proyecto urbanístico presentado por el propietario del solar, la Entidad Estatal de Suelos (SEPES) y, simplemente, se tomará en consideración lo que, en realidad, es un primer esbozo del que será un nuevo barrio de Palma.

Un primer paso para pasar luego ese primer documento marco a exposición pública para la presentación de alegaciones y posterior debate técnico y político sobre lo que allí se va a ejecutar urbanísticamente. Un debate que como ya ha avanzado esta mañana en rueda de prensa el concejal de Urbanismo, Óscar Fidalgo, el Ayuntamiento de Palma pretende liderar para consensuar un proyecto sobre el que ha afirmado Fidalgo, «se parece poco a lo que ha presentado SEPES».

Por ello se espera que haya un largo tira y afloja en las propuestas urbanísticas que se van a poner sobre la mesa para la elaboración del futuro Plan Especial de Son Busquets que debe de aprobar el Ayuntamiento, se espera al menos, esta legislatura.

Por ello y teniendo en cuenta además que el gobierno municipal del PP no tiene mayoría en el pleno y que, por tanto, tendrá que consensuar el proyecto final con el resto de formaciones políticas, no parece que en la presente legislatura y pese a que sólo lleva año y medio de recorrido, vaya a ser posible que arranquen las obras.

Aunque la directora general de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), Leyre Iglesias, afirmó hace casi un año, en concreto, en marzo pasado en la firma del protocolo para el desarrollo del proyecto urbanístico de Son Busquets, que el proyecto sería una realidad antes de cuatro años, o sea en la presente legislatura y que antes del pasado verano se cerraría técnicamente la propuesta con el documento definitivo, ni una cosa ni la otra se han cumplido.

Como ha precisado Fidalgo el avance urbanístico que se llevará a pleno en febrero «en términos comprensibles es una toma en consideración, no es lo que habrá en Son Busquets», dejando claro que el debate sobre el diseño de este nuevo espacio urbano de Palma de 110.000 metros cuadrados, ni tan siquiera ha arrancado.

Año arriba año abajo poco se va a notar, si tenemos en cuenta que han pasado 18 años desde que la ex alcaldesa del PP de Palma, Catalina Cirer, hoy consellera de Familias y Asuntos Sociales del Govern y el entonces ministro socialista de Defensa, José Bono, rubricaran un principio de acuerdo para la construcción de la mayor promoción de VPO en Palma en estos terrenos públicos de la carretera de Valldemossa.

Al menos en la presente legislatura el proyecto echará a andar en los despachos, dado que en las dos pasadas con los socialistas al frente de Govern y Ayuntamiento de Palma, más allá de anuncios y fotos no se tramitó nada. Entre 2015 y 2023 no sólo no se construyeron sino que ni tan siquiera el Ayuntamiento de Palma inició los trámites para esbozar el planeamiento urbanístico de los terrenos, imprescindible para poder iniciar unas obras sin fecha alguna prevista tampoco a día de hoy.

También el Consejo de Gerencia de Urbanismo ha emitido este martes un informe favorable para la construcción de un total de 16 viviendas de precio limitado en el barrio de Es Pil·larí en Palma.

Según Fidalgo, este mismo martes, en una rueda de prensa, allí donde se llevará a cabo esta construcción había un residencial, que tenía un dotacional en la zona baja, el cual, ha explicado, gracias un decreto ley del año 2023 del Govern balear, se puede ahora transformar en vivienda de precio limitado.

Fidalgo ha considerado en este sentido «una buena noticia» que empiecen a salir proyectos de vivienda a precio limitado en suelos dotacionales que a su juicio han estado «absolutamente infrautilizados durante 30 años» y que, además, ha añadido el regidor, «en muchos casos han sido suplantados por la realidad».