El final de la ola de calor está a punto de llegar: la AEMET avisa de que viene con granizo y tormentas

La AEMET avisa que el tiempo se descontrola en España, nos esperan temperaturas superiores a los 40º acompañadas de tormentas con granizo, el peor de los escenarios posibles este verano es una realidad. Estamos pendientes de una serie de situaciones que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno, de la mano de algunos cambios destacados que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno, en unos días en los que todo puede ser posible. Tendremos que estar muy pendientes de lo que llega.

Los expertos de la AEMET no dudan en alertarnos de lo que parece que acabará siendo una realidad en estos próximos días. Tocará estar muy pendientes de una serie de novedades que pueden llegar en cualquier momento y hasta la fecha no hubiéramos ni esperado. Con ciertas novedades que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en estas próximas jornadas, lo que está por llegar es algo que nos sorprenderá a más de uno. Tocará ver qué es lo que puede pasar en estos días en los que la ola de calor, no sólo no se marcha, sino que se intensifica.

Tormentas con granizo y hasta 40 grados

Es importante estar pendientes de una serie de novedades que llegan con fuerza con un tiempo de agosto que no se parece a nada de lo que hayamos visto, sino todo lo contrario. Tenemos por delante una serie de novedades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno.

Habrá llegado esos días en los que podemos empezar a ver llegar determinados elementos que serán los que tendremos que afrontar en unos días de este mes de agosto en los que tendríamos que ver como el verano se empieza a despedir o pierde algo de fuerza.

Pero nada más lejos de la realidad, tocará estar muy pendientes de algunas transformaciones que pueden ser las que marcarán estos próximos días. Con la mirada puesta a un giro radical que puede convertirse en la antesala de algo más. Es momento de apostar claramente por algunos detalles que serán los que marcarán estos días.

Tocará ver qué es lo que puede pasar en unas jornadas en las que todo puede ser posible, teniendo por delante ciertas novedades que pueden acabar siendo claves, en estos días que marcarán un verano cargado de actividad.

Sin duda alguna, deberemos estar pendientes de una previsión del tiempo que estos expertos nos explican: «Se mantendrá una situación de estabilidad prácticamente generalizada en el país, con cielos poco nubosos, pero con nubosidad baja en litorales del noroeste peninsular y probables brumas o nieblas costeras. Por la tarde se desarrollará abundante nubosidad de evolución en el interior peninsular, con tormentas y chubascos en los sistemas montañosos del cuadrante noreste y sur del Sistema Ibérico. Es probable que lleguen a localmente fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento en Pirineos e Ibérica sur. Las tormentas también podrían afectar en menor medida al Sistema Central y sureste peninsular. Calima en Canarias, también probable en el oeste peninsular. Las temperaturas máximas aumentarán en el Mediterráneo, Ebro, Andalucía occidental y zonas de la vertiente cantábrica, con descensos en el resto del tercio noroeste peninsular y en Canarias que podrán ser localmente notables en el este del archipiélago y en Galicia. Se superarán los 35 grados en la mayor parte de la Península y de Canarias, así como en puntos de Baleares, alcanzándose los 40 en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica y de las depresiones del nordeste, pudiendo hacerlo también en el este de las islas Canarias así como en puntos de la fachada oriental peninsular. Mínimas en aumento en el Levante, Ebro y Cantábrico oriental y con descensos en el noroeste peninsular. En general pocos cambios en el resto. No bajarán de 20 en la mayor parte del país, exceptuando en el extremo noroeste peninsular y montañas, pudiendo superarse localmente los 25 en el Mediterráneo y en las depresiones de la vertiente atlántica y del nordeste. En Canarias no bajarán de 25 en amplias zonas».

Siguiendo con la misma previsión: «Soplará viento moderado de componente norte en Canarias y de levante en el Estrecho, ambos con probables intervalos de fuerte. Predominarán los vientos flojos de componentes este y sur en el resto, que a lo largo del día tenderán a arreciar y a rolar a oeste en el Cantábrico y cuadrante noroeste peninsular».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas significativamente elevadas en la mayor parte de la Península, zonas de Baleares y de Canarias. Descenso notable de la temperatura máxima en Galicia y en las islas orientales canarias. Tormentas y chubascos con probabilidad de ser localmente fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento en Pirineos y sur de la ibérica. Calima en Canarias».