Carlos Alcaraz – Medvedev, resultado en directo | Cómo va el partido de semifinales de Indian Wells 2026 y dónde verlo gratis

Se posa Alcaraz en sus quintas semifinales consecutivas de Indian Wells, esta vez ante Medvedev. El dominio del murciano en este inicio de temporada no admite discusión. Hasta ahora, ningún rival ha logrado ponerlo realmente en aprietos sobre la pista. El tenista murciano cuenta por victorias los 16 partidos que ha disputado y apenas ha cedido cinco de los 44 sets que ha disputado en lo que va de curso.

Un rendimiento que le ha permitido levantar los títulos del Open de Australia y del ATP 500 de Doha, además de alcanzar las semifinales en Indian Wells. A Alcaraz le espera ahora Medvedev. Una sorpresa la llegada del ruso a la antesala de la final. Es Medvedev un tenista perdido entre las generaciones. Le tocó convivir primero con el final del Big Three —Nadal, Federer y Djokovic— y ahora con el duopolio que forman Sinner y Alcaraz. Y por el camino se ha diluido. Apenas un Grand Slam ganado, el US Open 2021.

Y desde entonces únicamente se ha posado en tres finales de un grande. Las tres en Australia y las tres salieron cruz. Este jueves, en Indian Wells, Medvedev espera que le salga cara ante Alcaraz. «Ahora mismo siento que estoy jugando un tenis excelente. No quiero sacar conclusiones precipitadas diciendo que es el mejor tenis de mi vida, pero el hecho de que la cancha aquí esté algo más rápida y que las bolas sean diferentes, hace que piense que estoy ante una gran oportunidad para mostrar mi mejor rendimiento ante Carlos. Sé que es el rival más duro posible y que necesitaré dar lo mejor de mí para ganar», aseguró el ruso.

Alcaraz atormenta a Medvedev

En 2026 y a sus 30 primaveras, Medvedev busca reencontrarse con su versión del pasado tras varios años de caída. En 2025 únicamente ganó un partido en todos los Grand Slams. Fue en Australia; en el resto cayó en primera ronda. Este curso no dista mucho. Cayó en cuarta ronda de Australia ante el joven Tien.

Sucumbió en su debut en Róterdam; fue apeado por el inestable Tsitsipas en segunda ronda de Qatar y ganó el ATP 500 de Dubai por la retirada de Griekspoor en la final. El vuelo de Medvedev en Indian Wells es más alto, aunque se posa en semifinales con Alcaraz, invencible en lo que va de 2026 y dominador del cara a cara particular con seis victorias murcianas por dos del ruso. Alcaraz atormenta a Medvedev.