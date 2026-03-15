Carlos Alcaraz – Medvedev, resultado en directo | Cómo va el partido de semifinales de Indian Wells 2026 y dónde verlo gratis
Sigue en directo la semifinal de Indian Wells entre Alcaraz y Medvedev
Se posa Alcaraz en sus quintas semifinales consecutivas de Indian Wells, esta vez ante Medvedev. El dominio del murciano en este inicio de temporada no admite discusión. Hasta ahora, ningún rival ha logrado ponerlo realmente en aprietos sobre la pista. El tenista murciano cuenta por victorias los 16 partidos que ha disputado y apenas ha cedido cinco de los 44 sets que ha disputado en lo que va de curso.
Un rendimiento que le ha permitido levantar los títulos del Open de Australia y del ATP 500 de Doha, además de alcanzar las semifinales en Indian Wells. A Alcaraz le espera ahora Medvedev. Una sorpresa la llegada del ruso a la antesala de la final. Es Medvedev un tenista perdido entre las generaciones. Le tocó convivir primero con el final del Big Three —Nadal, Federer y Djokovic— y ahora con el duopolio que forman Sinner y Alcaraz. Y por el camino se ha diluido. Apenas un Grand Slam ganado, el US Open 2021.
Y desde entonces únicamente se ha posado en tres finales de un grande. Las tres en Australia y las tres salieron cruz. Este jueves, en Indian Wells, Medvedev espera que le salga cara ante Alcaraz. «Ahora mismo siento que estoy jugando un tenis excelente. No quiero sacar conclusiones precipitadas diciendo que es el mejor tenis de mi vida, pero el hecho de que la cancha aquí esté algo más rápida y que las bolas sean diferentes, hace que piense que estoy ante una gran oportunidad para mostrar mi mejor rendimiento ante Carlos. Sé que es el rival más duro posible y que necesitaré dar lo mejor de mí para ganar», aseguró el ruso.
Alcaraz atormenta a Medvedev
En 2026 y a sus 30 primaveras, Medvedev busca reencontrarse con su versión del pasado tras varios años de caída. En 2025 únicamente ganó un partido en todos los Grand Slams. Fue en Australia; en el resto cayó en primera ronda. Este curso no dista mucho. Cayó en cuarta ronda de Australia ante el joven Tien.
Sucumbió en su debut en Róterdam; fue apeado por el inestable Tsitsipas en segunda ronda de Qatar y ganó el ATP 500 de Dubai por la retirada de Griekspoor en la final. El vuelo de Medvedev en Indian Wells es más alto, aunque se posa en semifinales con Alcaraz, invencible en lo que va de 2026 y dominador del cara a cara particular con seis victorias murcianas por dos del ruso. Alcaraz atormenta a Medvedev.
(3-6, 6-6)
Medvedev no cede y el set se va al tie break
Grandes saques del ruso, prácticamente imposibles. No ha podido Alcaraz contrarrestar los primeros, pero tampoco los segundos saques del ruso. Increíble el nivel de Medvedev al saque. Incluso cuando arriesga. El set se decidirá en la muerte súbita.
(3-6, 6-5)
Alcaraz se asegura el tie break
Mantiene su servicio y como mínimo disputará el tie break por el set. Restará ahora para tratar de llevarse la manga tras cerrar su juego con una maravilla de punto sobre la red. Dedo a la oreja y sonrisa. Carlitos desprende ahora mejores sensaciones.
(3-6, 5-5)
Medvedev se defiende
Qué juego ha sacado adelante el ruso. Qué barbaridad. Hasta dos bolas de set tuvo que negarle a Alcaraz. La última con un servicio abierto imposible. Culminó el juego tras llegar a una dejada medida del murciano que deberá ganar dos juegos más para llevarse el set.
(3-6, 5-4)
Alcaraz está a un juego de ganar el set
Qué juego ha ganado Alcaraz. A trompicones, pero se lo apunta y restará para ganar el set. Medvedev sigue a lo suyo, sacando el mejor tenis de su carrera. Carlitos está defendiéndose con todo y atacando con determinación ahora.
(3-6, 4-4)
Medvedev sigue inquebrantable
Vuelve a retener su servicio después de que el murciano llegara a tener incluso una bola de break. La neutralizó Medvedev con un revés paralelo ganador. Está torturando a Carlitos con ese golpeo. Set igualado de nuevo.
(3-6, 4-3)
Alcaraz coge aire
Medvedev ha cometido tres errores que expolean a Carlitos en el momento más delicado de partido. «Si no te sale, no pasa nada», le decía Samu. El ruso regaló tres puntos gratis y Alcaraz toma algo de aire. Resta para buscar otro break.
(3-6, 3-3)
Medvedev iguala el set
Qué tenis está desplegando el ruso. Incluso cuando Alcaraz resta superlativo, responde con un passing inesperado. Se lleva el servicio e iguala la segunda manga. Sigue Carlitos con la iniciativa, pero Medvedev tiene las sensaciones.
(3-6, 3-2)
Medvedev devuelve el break
Qué poco dura la alegría en casa del pobre. Cometió Alcaraz errores que no tocaban como una doble falta y una dejada que no superó la red y el ruso se vuelve a meter en la pelea por el set.
(3-6, 3-1)
¡BREAK DE ALCARAZ!
Grita Alcaraz y se escucha en España. Le ha roto el servicio a Medvedev tras un ejercicio de inteligencia tremendo. Atacando el revés del ruso y atrayéndolo a la red con dejadas para castigar la subida. Sublime. Alcaraz está vivo, vaya si lo está.
(3-6, 2-1)
Alcaraz recupera sensaciones
Se marcha Alcaraz a su silla con el puño y asintiendo con la cabeza después de volver a apuntarse su servicio. Mantiene la iniciativa y mejora las sensaciones. Cuando consigue desplazar al ruso tiene mucho ganado.
(3-6, 1-1)
Medvedev sostiene el saque
No da opción alguna a break. Saque abierto y volea en la red. Así está destrozando a un Alcaraz que no encuentra salidas. «Lo que depende de ti que no te gane», le dice Samu López. Carlitos está frustrado. «Da igual porque no estoy tocando bien la bola», le dice.
(3-6, 1-0)
Alcaraz inicia el segundo set llevando la iniciativa
Coge aire el murciano con su saque. Abrió la pista y desplazó a un Medvedev que complicó el juego sobremanera. Le intenta sacar del fondo de la pista con dejadas, pero el ruso no cede.
(3-6)
Medvedev se lleva el primer set
No pudo Alcaraz trasladar su mejoría al resto. Tampoco le dejó Medvedev. Qué manera de sacar del ruso. También está castigando mucho con el revés. Ha firmado una primera manga prácticamente impecable. Deberá remontar Carlitos después de perder su primer set en todo el torneo.
(3-5)
Alcaraz se viene arriba
Dicho y hecho. Su entrenador le pedía dejada y determinación y ahí lo mostró Carlos. Dejada increíble en el primer punto y subida a la red posterior para confirmar su mejoría sobre la pista. Restará para evitar el set de Medvedev.
(2-5)
Medvedev no cede
Nuevo juego para el ruso. Muy sólido desde el fondo de pista y tiene un punto más que Alcaraz, que no encuentra soluciones. Le pide Samu López que haga dejadas y le saque de atrás, de su zona de confort.
(2-4)
Alcaraz se rehace
Grito, puño en alto y mensaje para Medvedev. ‘Aquí estoy yo’, parece decir. Primer juego del partido en el que ha sacado el Alcaraz que lleva dentro. Se ha liberado con la dejada y ha obligado al ruso a restar muy atrás. Mejores sensaciones ahora para Carlitos.
(1-4)
Medvedev consolida el break y amplía su ventaja
Se enciende una pequeña luz roja en Indian Wells para Carlos Alcaraz. Medvedev volvió a firmar un gran servicio y no dio opción al murciano. La distancia se va hasta el (1-4). La mejor noticia es que todavía queda mucho por delante y la diferencia es un único break.
(1-3)
¡Break para Medvedev!
«Cabeza fría», le pedía Samu López a Carlos. «Hay que cambiar la velocidad», le aconseja después de ceder el servicio. Ha encontrado el ruso el hueco con las subidas a la red. Carlos también estuvo impreciso con dos golpes que acabaron costando el break.
(1-2)
Medvedev sigue con la iniciativa
No se quiebra el ruso, aunque le ha costado cerrar su servicio más que en su primer saque. Alcaraz está comenzando a conectar la derecha y a ampliar la pista. Medvedev se defendió más con su saque que con juego propiamente dicho.
(1-1)
Alcaraz se apunta su servicio
Tampoco falló Alcaraz al saque. Va entrando poco a poco en el partido. Ha conectado dos grandes derechas y se ha llevado los intercambios largos. Toma la iniciativa en el juego. El ruso apenas pudo sumar puntos por una doble falta del murciano y otro error.
(0-1)
Medvedev se lleva el primer juego
Poca opción ha dado el ruso. Buen servicio con saques abiertos. Llegó a situarse 0-40 arriba y estuvo cerca de perder la ventaja después de dos puntos de Alcaraz. La derecha del murciano se fue lejos y finalmente Medvedev retuvo su servicio.
Alcaraz gana el sorteo y Medvedev empieza al saque
Ya pelotean ambos tenistas sobre la pista. Últimos prolegómenos antes de que inicie el partido. Comenzará sacando el ruso, Carlitos iniciará al resto, lo que le gusta.
Con Medveved empezó todo
Alcaraz ganó uno de los títulos más importantes de su carrera deportiva ante Medvedev en este mismo escenario. Fue en el lejano 2023 cuando jugaron la final de Indian Wells que se llevó el murciano por 6-3 y 6-2. Aquello fue un baño de confianza que precedió grandes resultados.
El cara a cara de Alcaraz con Medvedev
Alcaraz se ha cruzado en ocho ocasiones en su carrera con el ruso Medvedev. El balance es favorable para el español por 6-2. La última ocasión en la que se vieron las caras fue en el ATP 500 de Beijing con victoria para el murciano por 7-5 y 6-3.
Sinner espera a Alcaraz
Jannik Sinner venció por 6-2 y 6-4 a Zvrev en una semifinal en la que el italiano volvió a demostrar que está a un nivel espectacular. Carlitos ha tomado buena nota de lo que le esperaría en una hipotética contienda este domingo.
Alcaraz y Medvedev pelean por un puesto en la final de Indian Wells
Buenas noches, sean bienvenidos a la retransmisión de la semifinal entre Alcaraz y Medvedev en Indian Wells. Se juega después de la primera, la que ha ganado Sinner a Zverev por la vía rápida.
(3-6, 6-7)
Set y partido para Medvedev
No varió Medvedev, vigoroso al saque también el tie break. Alcaraz se diluyó con su servicio. Volvió a cometer errores no forzados y golpeos que no tocaban y al final tanto fue el cántaro a la fuente que terminó rompiéndose. Sera Medvedev el que juegue la final contra Sinner.