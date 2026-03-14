La otra cara de Medvedev: el tenista ‘gamer’ que es amante de la PlayStation y próximo rival de Alcaraz

Es Medvedev un tenista perdido entre las generaciones. Le tocó convivir primero con el final del Big Three -Nadal, Federer y Djokovic- y ahora con el duopolio que forman Sinner y Alcaraz. Y por el camino se ha diluido. Apenas un Grand Slam ganado, el US Open 2021. Y desde entonces únicamente se ha posado en tres finales de un grande. Las tres en Australia y las tres salieron cruz. Este jueves, en Indian Wells, Medvedev espera que le salga cara ante Alcaraz.

«Ahora mismo siento que estoy jugando un tenis excelente. No quiero sacar conclusiones precipitadas diciendo que es el mejor tenis de mi vida, pero el hecho de que la cancha aquí esté algo más rápida y que las bolas sean diferentes, hace que piense que estoy ante una gran oportunidad para mostrar mi mejor rendimiento ante Carlos. Sé que es el rival más duro posible, junto a Sinner, y que necesitaré dar lo mejor de mí para poder ganar», aseguró el ruso.

Medvedev es un tenista atípico. Dentro de la pista, sus golpeos se representan de manera poco ortodoxa. Y fuera, es un amante de los videojuegos. La PlayStation ha marcado su vida y trayectoria tenística desde el inicio. «Después de llegar al top 100 por primera vez, sabía en el fondo que no era profesional. En la cancha lo daba todo, pero fuera de ella no hacía lo correcto. Me acostaba tarde, jugaba horas a la PlayStation y simplemente no me preocupaba por las cosas importantes», aseguró en 2020.

Para el recuerdo queda su partido contra Shevchenko en 2023, dentro del marco del Masters 1.000 de Madrid. Ambos tenistas guardaban una gran amistad desde que se conocieron años atrás jugando a videojuegos online. «Antes de conocerle en la vida real jugamos juntos a la PlayStation con nuestros amigos durante unos seis años. Estábamos en el mismo equipo, jugábamos al mismo videojuego. Jugábamos al Rainbow Six Siege, los dos éramos bastante buenos. Creo que él ahora juega más al Call of Duty, yo sigo con el mismo. Soy leal», explicó Medvedev.

Alcaraz atormenta a Medvedev

El ruso llegó a unirse como embajador del juego. En la retina también figura su celebración tras el punto definitivo con el que ganó el US Open en 2021. Lo festejó lanzándose al suelo imitando una célebre escena del FIFA. Dos años más tarde, en 2023 y coincidiendo con su mejor racha de victorias consecutivas, Medvedev desveló la rutina que seguía. «Como postres, me acuesto tarde jugando a la Play y, en ocasiones, bebo los fines de semana con amigos», explicaba.

O, dicho de otra manera, vivir la vida le permite despejarse y ser competitivo en pista. En 2026 y a sus 30 primaveras, busca reencontrarse con su versión del pasado tras varios años de caída. En 2025 únicamente ganó un partido en todos los Grand Slams. Fue en Australia; en el resto cayó en primera ronda. Este curso no dista mucho.

Cayó en cuarta ronda de Australia ante el joven Tien; sucumbió en su debut en Róterdam; fue apeado por el inestable Tsitsipas en segunda ronda de Qatar y ganó el ATP 500 de Dubai por la retirada de Griekspoor en la final. El vuelo de Medvedev en Indian Wells es más alto, aunque se posa en semifinales con Alcaraz, invencible en lo que va de 2026y dominador del cara a cara particular con seis victorias murcianas por dos del ruso. Alcaraz atormenta a Medvedev,