Así van las encuestas de las elecciones de Andalucía: sondeos, resultados, ganador y posibles pactos

A menos de dos días de las elecciones en Andalucía, las encuestas dibujan un escenario claramente favorable para el PP de Juanma Moreno, aunque con la mayoría absoluta todavía pendiente de confirmarse. Los distintos sondeos publicados durante la campaña coinciden en situar a los populares como primera fuerza con amplia ventaja sobre el PSOE andaluz, liderado por María Jesús Montero, mientras Vox consolida su crecimiento y la izquierda alternativa lucha por mantener representación suficiente para ser decisiva.

La mayoría de encuestas sitúan al PP andaluz moviéndose entre los 55 y los 58 escaños, muy cerca, e incluso en algunos sondeos por encima, de la mayoría absoluta fijada en 55 diputados. Según las encuestas, los populares alcanzarían el 44,7% del voto y entre 55 y 58 escaños, prácticamente repitiendo los históricos resultados obtenidos por Moreno en 2022.

El PSOE, por su parte, atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia en Andalucía. Las encuestas apuntan a que la candidatura encabezada por María Jesús Montero podría quedarse entre los 27 y los 30 diputados, en lo que sería uno de los peores resultados históricos de los socialistas andaluces.

Vox aparece como el partido con mayor capacidad de crecimiento durante la campaña. La formación liderada a nivel nacional por Santiago Abascal podría situarse entre los 13 y los 15 escaños, consolidándose como tercera fuerza en el Parlamento andaluz y reforzando su posición como posible socio externo del PP en caso de que Moreno no alcance finalmente la mayoría absoluta.

Por otro lado, la coalición Por Andalucía y Adelante Andalucía se repartirían un número reducido de escaños, aunque suficientes para mantener presencia parlamentaria. La candidatura encabezada por Antonio Maíllo ha conseguido estabilizar parte del voto progresista, mientras Adelante Andalucía intenta atraer al electorado más joven y desencantado con los grandes partidos tradicionales.

¿Quién ganaría las elecciones?

En términos de ganador, todos los sondeos coinciden en que el PP de Juanma Moreno rompería la barrera de los 50 escaños y se convertiría, de nuevo, en la fuerza más votada de Andalucía. Si el PP sobrepasara los 55 escaños, tendría margen para gobernar en solitario, sin necesidad de pactos formales con otros partidos.

En cambio, si el PP se queda en una horquilla de 53–54 escaños, el escenario de gobierno se inclinaría hacia un acuerdo con Vox. Este es el pacto de mayor calado que aparece en todos los análisis de posibles gobiernos: PP y Vox sumarían suficientes escaños para superar la mayoría absoluta y garantizar la investidura de Juanma Moreno. Ese escenario recuerda a los acuerdos vistos en Extremadura y Aragón.