Este próximo domingo 17 de mayo se celebran elecciones en Andalucía con más de 6,8 millones de andaluces llamados a las urnas y aunque el mes de mayo se presupone como un mes en el que el sol suele brillar en toda esta comunidad, lo cierto es que la inestabilidad del tiempo en los últimos días, hace que más de uno quiera saber qué va a pasar y cuál va a ser el tiempo para el día de las elecciones en Andalucía 2026.

Por ahora, la previsión adelantada que hace la Agencia Estatal de Meteorología a dos días vista, parece que llama bastante a la calma. Todo apunta a que la jornada sería tranquila en prácticamente toda la comunidad, con cielos poco nubosos durante buena parte del día y temperaturas bastante agradables para mediados de mayo. Eso sí, la AEMET también muestra en su previsión que conforme avance la tarde sí que aumentarán las nubes en la mitad occidental andaluza, especialmente en provincias como Sevilla, Huelva o Cádiz, aunque no se esperan lluvias importantes. También subirán ligeramente las temperaturas en muchas zonas del interior. Sevilla alcanzará los 27 grados en las horas centrales del día y Córdoba llegará hasta los 26 después de una mañana bastante más fresca. Mientras tanto, en la costa el ambiente será más suave y estable, con máximas de 21 grados en Cádiz y Almería y cielos variables durante gran parte de la jornada electoral.

Elecciones en Andalucía: ¿Qué tiempo hará el domingo, 17 de mayo?

En Sevilla será donde más se note el ascenso térmico durante el domingo. La capital andaluza arrancará la mañana con unos 13 grados, una temperatura bastante suave para mediados de mayo, aunque conforme avance el día los termómetros subirán hasta alcanzar los 27 grados de máxima.

Algo parecido ocurrirá en Córdoba, donde la mínima prevista será de 10 grados y la máxima llegará hasta los 26. La AEMET señala que sí se notará más contraste entre la mañana y las horas centrales del día. De hecho, muchas personas probablemente salgan temprano de casa con manga larga y terminen buscando sombra pocas horas después.

En ambas provincias se espera una jornada tranquila, con nubes altas y ratos de sol durante gran parte del domingo. El ambiente será claramente primaveral y bastante cómodo para acudir a votar.

Granada y Jaén tendrán mañanas más frescas

En la parte oriental del interior andaluz las temperaturas también subirán, aunque las primeras horas seguirán siendo algo más frescas. Granada tendrá una mínima de 11 grados y una máxima prevista de 25, dejando un domingo bastante típico de primavera.

Por otro lado, durante la mañana todavía se notará algo de fresco en muchos municipios granadinos, especialmente en zonas cercanas a Sierra Nevada o en áreas de interior. Sin embargo, conforme avance la tarde el ambiente cambiará bastante y las temperaturas serán mucho más agradables. Y en Jaén la situación será muy parecida. La previsión habla de 11 grados de mínima y 23 de máxima, con intervalos nubosos y viento flojo durante prácticamente toda la jornada. No se esperan lluvias ni cambios bruscos de tiempo en ninguna de las dos provincias.

La costa andaluza tendrá un ambiente mucho más suave

Mientras en el interior el calor se dejará notar más durante el mediodía, en la costa andaluza el ambiente será bastante más templado durante toda la jornada electoral. Málaga tendrá temperaturas entre los 14 y los 24 grados, con nubes y claros durante buena parte del día. Allí el tiempo será bastante estable y no se esperan grandes cambios entre la mañana y la tarde.

En Huelva la situación será similar, aunque con algo más de nubosidad conforme avance el domingo. La previsión oficial marca una mínima de 12 grados y una máxima de 24. Cádiz y Almería por su parte, serán las provincias con temperaturas más suaves de Andalucía durante la jornada electoral. Ambas registrarán máximas cercanas a los 21 grados y mínimas alrededor de los 15.

Sin lluvias importantes durante la jornada electoral

Una de las noticias más positivas de la previsión es precisamente el que no esté previsto que se produzcan lluvias importantes para el domingo 17 de mayo. Después de varias semanas con tormentas y cielos bastante variables en algunos puntos de Andalucía, la situación parece que será ahora mucho más tranquila.

La AEMET únicamente habla de un aumento de nubosidad en la mitad occidental de la comunidad durante la tarde, pero no espera precipitaciones destacables ni fenómenos que puedan afectar al funcionamiento normal de los colegios electorales. También el viento será bastante flojo en prácticamente toda Andalucía, sin rachas fuertes ni avisos meteorológicos activos.

Todo apunta, por tanto, a una jornada bastante cómoda para acudir a votar. La mañana arrancará con temperaturas suaves en la mayor parte de la comunidad y durante la tarde el ambiente será incluso cálido en provincias del interior como Sevilla o Córdoba.

Eso sí, al tratarse de una previsión a dos días vista todavía podrían producirse pequeños ajustes conforme se acerque el domingo. Aun así, la tendencia general parece bastante clara y Andalucía vivirá unas elecciones marcadas por el tiempo estable y el ambiente plenamente primaveral.