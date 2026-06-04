Cómo va España – Irak, en directo: Resultado, goles y resumen online del partido amistoso previo al Mundial 2026 en vivo hoy (1-1)

La selección española está lista ya, aunque con bastantes bajas, para disputar este encuentro frente a Irak, que es un amistoso de preparación de cara al Mundial 2026. Este será el primero de los dos choques que disputarán los de Luis de la Fuente antes de que empiece lo serio, mientras que el segundo ya será en México contra Perú. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este partidazo España – Irak que se disputa en Riazor.

España – Irak, en directo

La despedida antes del Mundial 2026

La selección española de fútbol disputará dos amistosos antes de ponerse manos a la obra en el Mundial 2026 que se juega en Estados Unidos, México y Canadá. El primero de ellos es el que juegan hoy contra Irak en Riazor, donde esperan poder despedirse de la afición de nuestro país con un triunfo que serviría para coger buenas sensaciones. El segundo y último choque será en la madrugada del lunes 8 al 9 de junio a las 4:00 horas frente a Perú, choque que se disputará en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, México.

Sin jugadores claves

Luis de la Fuente no va a poder contar con varios jugadores importantes de los que estarán en el Mundial 2026, ya que algunos están tocados y otros también han terminado más tarde la competición, como pueden ser los casos de David Raya, Martín Zubimendi o Fabián Ruiz, que disputaron la final de la Champions League el pasado fin de semana. Lamine Yamal, Nico Williams, Víctor Muñoz, Cucurella, Pedri, Rodri Hernández y Oyarzabal no estarán disponibles para el riojano. Por su parte, están convocados, pero no irán a la Copa del Mundo, futbolistas como Leo Román, Jon Martín, Marc Bernal, Javi Guerra, Jesús Rodríguez, Turrientes y Gonzalo.

Partidazo en Riazor

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del España – Irak, que es un amistoso de preparación para el Mundial 2026 que arrancará el próximo jueves 11 de junio. Los de Luis de la Fuente esperan poder conseguir una victoria ante el cuadro asiático que también estará en la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, por lo que realmente estamos hablando de una prueba importante de cara a las sensaciones con las que llegarán a esta competición en la que esperan coronarse y sumar la segunda estrella.