Cómo va España – Irak, en directo: Resultado, goles y resumen online del partido amistoso previo al Mundial 2026 en vivo hoy (1-1)
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del España - Irak de preparación para el Mundial 2026
Impresionante: el himno de España es interpretado por gaitas en un Riazor entregado a la Selección
La selección española jugará este partido frente a Irak antes de cruzar el charco para disputar su último amistoso ante Perú
La selección española está lista ya, aunque con bastantes bajas, para disputar este encuentro frente a Irak, que es un amistoso de preparación de cara al Mundial 2026. Este será el primero de los dos choques que disputarán los de Luis de la Fuente antes de que empiece lo serio, mientras que el segundo ya será en México contra Perú. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este partidazo España – Irak que se disputa en Riazor.
España – Irak, en directo
La despedida antes del Mundial 2026
La selección española de fútbol disputará dos amistosos antes de ponerse manos a la obra en el Mundial 2026 que se juega en Estados Unidos, México y Canadá. El primero de ellos es el que juegan hoy contra Irak en Riazor, donde esperan poder despedirse de la afición de nuestro país con un triunfo que serviría para coger buenas sensaciones. El segundo y último choque será en la madrugada del lunes 8 al 9 de junio a las 4:00 horas frente a Perú, choque que se disputará en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, México.
Sin jugadores claves
Luis de la Fuente no va a poder contar con varios jugadores importantes de los que estarán en el Mundial 2026, ya que algunos están tocados y otros también han terminado más tarde la competición, como pueden ser los casos de David Raya, Martín Zubimendi o Fabián Ruiz, que disputaron la final de la Champions League el pasado fin de semana. Lamine Yamal, Nico Williams, Víctor Muñoz, Cucurella, Pedri, Rodri Hernández y Oyarzabal no estarán disponibles para el riojano. Por su parte, están convocados, pero no irán a la Copa del Mundo, futbolistas como Leo Román, Jon Martín, Marc Bernal, Javi Guerra, Jesús Rodríguez, Turrientes y Gonzalo.
Partidazo en Riazor
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del España – Irak, que es un amistoso de preparación para el Mundial 2026 que arrancará el próximo jueves 11 de junio. Los de Luis de la Fuente esperan poder conseguir una victoria ante el cuadro asiático que también estará en la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, por lo que realmente estamos hablando de una prueba importante de cara a las sensaciones con las que llegarán a esta competición en la que esperan coronarse y sumar la segunda estrella.
Min 85
Sigue el empate
Pasan los minutos y ya sólo quedan 5 para que termine este partido de preparación para el Mundial. España e Irak siguen empatando 1-1. Disparo lejano de Yéremy Pino que se marchó a las nubes.
Min 80
Amarilla
Cartulina amarilla para Sulaka, tras una dura entrada a Jesús Rodríguez. Se duele en el suelo el extremo del Como.
Min 77
Cuenta atrás
Queda un cuartito de hora para que concluya el partido en Riazor. Tuvo un córner Irak y despejó España en el primer palo.
Min 73
Doble cambios
Javi Rodríguez y Leo Román entran para debutar. Se marchan Pedro Porro y Joan García.
Min 71
Despeja Pubill
Córner a favor de Irak. El cuero fue al área chica y despejó de cabeza Marc Pubill.
Min 67
Fuera de juego y cambio
Gran pase de Álex Baena para Yéremy Pino, pero el canario falló su mano a mano. Menos mal porque hubo fuera de juego. Luis de la Fuente hizo otro cambio. Mikel Merino entró por Álex Baena.
Min 64
Cómo va el España – Irak
Siguen pasando los minutos y la selección española es incapaz de romper la igualada en La Coruña.
Min 59
A las nubes
Centro perfecto de Baena. Atacó Gonzalo el balón en el primer palo y mandó el cuero por encima del travesaño. Tres cambios hizo Luis de la Fuente tras esta ocasión. Se van Gavi, Bernal y Jon Martín. Entran Marc Pubill, Javi Guerra y Turrientes.
Min 57
Amarilla
Tarjeta amarilla para Ismail por una falta dura sobre Álex Baena.
Min 54
Sin peligro
Córner para el combinado asiático. Salió mal Joan García y por fortuna para él no consiguieron generar gran peligro los iraquíes.
Min 52
Buscando el segundo
España busca el segundo gol en Riazor para romper la igualada. Ahora mismo es Gavi el que luce el brazalete de capitán de la selección española.
Min 49
¡Ocasión para Jon Martín!
Saque de esquina favorable a España que remató Jon Martín fuera.
Min 46
¡Rozando el palo!
Robó rápidamente el balón España. El disparo potente y seco de Jesús Rodríguez se marchó lamiendo el poste.
¡Arranca el segundo tiempo!
Rueda de nuevo el balón en Riazor. Sacó de centro Irak. Hubo carrusel de cambios en España y en Irak. Los movimientos de Luis de la Fuente fueron los siguientes: entraron Eric, Sergio Gómez, Yéremy Pino, Jesús Rodríguez y Gonzalo. Se marcharon Laporte, Grimaldo, Ferran Torres, Dani Olmo y Borja Iglesias.
El himno de España
Antes del inicio del encuentro se vivió un momentazo en Riazor en el momento en el que sonó el himno español con tambores y gaitas.
El gol de Ferran Torres
España se adelantó en el marcador con un gol de Ferran Torres después de recorrerse todo el campo rival con el balón en sus pies.
Min 45
Descanso
Recibió un balón Borja Iglesias, que se iba a quedar solo, pero se le señaló fuera de juego. Recordamos que en este amistoso pre Mundial 2026 no hay VAR. Después se señaló el descanso, ya que no hubo tiempo añadido.
Min 40
¡Ferran Torres!
Disparo desde la frontal del valenciano y el guardameta roza el balón con la punta de los dedos. En el córner, efectuado por Álex Baena, el cuero le llegó a Dani Olmo, que soltó una volea desde fuera del área. Se le fue a las nubes.
Min 38
Otra amarilla
Nuevo agarrón, esta vez de Gavi, y amarilla para el centrocampista español.
Min 34
¡Casi!
Centro bastante potente de Grimaldo al primer palo y Álex Baena metió un testarazo que se marchó fuera.
Min 33
Tarjeta amarilla
Cartulina amarilla para Marc Bernal por un agarrón a un futbolista de Irak.
Min 29
Lo intentó Dani Olmo
Buen movimiento de Olmo para desmarcarse, pero su chut lo repelió el guardameta de Irak con el pecho.
Min 27
¡GOL DE IRAK!
¡GOL DE IRAK! ¡GOL DE DOSKI! Vaya golazo acaba de meter el iraquí, que tenía el balón en la banda tras un desmarque. Fue un centro chut y Joan García se la come un poco.
Min 25
Centro interceptado
Qué buena la pared entre Grimaldo y Baena. El centro del lateral izquierdo lo despejó un defensor de Irak.
Min 21
Despeja la zaga iraquí
Córner a favor de España que botó Álex Baena, pero despejó un jugador iraquí en el primer palo.
Min 16
¡GOOOOOL DE ESPAÑA!
¡GOOOOL DE ESPAÑA! ¡GOOOOOOOL DE FERRAN TORRES! Se adelanta la selección española en Riazor gracias a un tanto del delantero del Barcelona que corrió con el cuero desde el centro del campo. Acabó cruzando su disparo, pero el portero también ayudó. Gran movimiento de Borja Iglesias en el inicio de la acción dejando pasar el cuero.
Min 15
¡Fuera!
Centro de Ferran desde la banda derecha y Baena recogió el balón en el segundo palo. Optó por un centro a Gavi, pero se perdió por línea de fondo.
Min 12
Sin rematador
Centro de Borja Iglesias desde el costado derecho, pero no había nadie en el centro para rematar.
Min 8
¡¡La tuvo Baena!!
Gran jugada de España y el disparo de Baena a punto estuvo de ser gol, pero el guardameta Basil metió una buena mano para evitar el tanto del jugador del Atleti. En el córner despejó el arquero iraquí de puños.
Min 6
Unai Simón
Centro de Irak desde dentro del área, pero el balón fue fácil para Unai Simón.
Min 4
La posesión del balón
Es España la que está teniendo el control del encuentro, pero todavía no han conseguido incomodar al guardameta de Irak.
¡Comienza el España – Irak!
Arranca el partido en Riazor. ¡Sacó de centro la selección española!
¡Suena el himno de España!
Sonó en primer lugar el himno de Irak, pero posteriormente llegó el de España con el que todo Riazor vibró, ya que era música en directo con gaitas y tambores.
¡5 minutos!
No falta nada para que ruede el balón en Riazor. Los jugadores de la selección española y de Irak ya van a saltar al terreno de juego.
El Mundial 2026
Aprovechamos que este partidazo está a punto de comenzar para dejarles la mejor guía del Mundial 2026.
La segunda estrella
El objetivo de la selección española es volverse de Estados Unidos con la segunda estrella en el pecho. Así está España para ganar el Mundial 2026.
Riazor
Durante varios días se temió por el estado del césped tras el ascenso del Deportivo y la invasión de campo que hubo. Riazor obró el milagro.
La selección española
En OKDIARIO hemos preparado la mejor guía del Mundial 2026 con los perfiles de cada una de las selecciones que participarán en la Copa del Mundo y aquí tenemos la de la selección española.
Alineación de Irak
Y ya tenemos también el once con el que el cuadro asiático intentará dar la sorpresa en Riazor. Esta es la alineación oficial de Irak contra España hoy: Basil; Ali, Tahseen, Hashem, Doski; Al Ammari, Ismail; Farji, Bayseh, Jassim; Al Hamadi
El portero de España
Luis de la Fuente aseguró en rueda de prensa que ya tiene claro quién será el portero titular de la selección española en el Mundial 2026.
A qué hora empieza el España – Irak
Recordamos que este partidazo España – Irak fue fijado para que comenzase a las 21:00 horas, por lo que queda menos para que empiece el choque de la selección española.
Sin convocar
Para este partido frente a Irak hay varios futbolistas que irán al Mundial 2026 a los que Luis de la Fuente ha preferido darle descanso. Estos son los jugadores que no estarán hoy.
Los amistosos
España jugará dos encuentros amistosos antes del Mundial 2026 y uno de ellos es el de hoy frente a Irak, pero el próximo será contra Perú en México. Los amistosos de la selección española.
Los dorsales de la Selección
Ya conocemos los números que llevarán los futbolistas de España durante la Copa del Mundo. Los dorsales de la selección española en el Mundial 2026.
¡Alineación de España!
Ya conocemos el once escogido por Luis de la Fuente y ojo porque hay sorpresas. Esta es la alineación oficial de España hoy contra Irak: Joan García; Pedro Porro, Laporte, Jon Martín, Grimaldo; Bernal, Gavi, Dani Olmo; Ferran Torres, Baena, Borja Iglesias.
Todo preparado
Falta una horita y media para que ruede el balón en Riazor, por lo que en breves momentos conoceremos las alineaciones de la selección española y de la de Irak.
Min 87
Despeja Irak
Saque de esquina para España que despeja sin grandes problemas la zaga visitante.