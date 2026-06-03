De la Fuente: «Sé quién será el portero titular del Mundial»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al amistoso internacional que medirá a España e Iraq en el estadio de Riazor. Este será el primer amistoso del combinado nacional ante del Mundial y el único que se jugará en territorio español.

«Estamos muy contentos de la actitud de todos los jugadores y del estado de los lesionados, que evolucionan como estaba previsto. Estamos coordinados con los clubes. La respuesta de los jugadores cada día es mejor. En el día a día valoraremos todo. Todos pueden llegar en buenas condiciones, pero hay que ver si estimamos oportuno que sean titulares o no», comenzó.

«La noticia que tenemos del terreno de juego es que están haciendo un grandísimo trabajo. Presenta un aspecto fantástico. Es un partido muy importante y de preparación. Tiene una grandísima importancia», comentó sobre el césped.

De la Fuente también habló de la portería: «Queremos ver partido a partido lo que más le interesa al equipo. Esta noche llega David Raya. Veremos lo que más nos interesa. Tenemos total garantía con los tres porteros que viajarán con nosotros a Estados Unidos. Veremos mañana quién tiene que jugar o si hay que hacer cambios».

Sobre el futuro de algunos jugadores, fue claro: «No, no me molesta. En la Eurocopa se solucionaron algunas situaciones contractuales y, dentro de la confianza que yo tengo en la profesionalidad de mis jugadores, es mejor solucionar algo lo antes posible. Lo que no se puede es estar con una tensión que les pueda molestar, que lo dudo, porque están muy concentrados en este Mundial».

También destacó el papel de Rodrigo como capitán: «A Rodrigo ahora le corresponde ser capitán al igual que Unai Simón, Ferran y Oyarzabal. Tenemos suerte de tener capitanes con ese perfil. El legado que han dejado Carvajal y Morata… estos son de un perfil muy parecido. Rodrigo y Unai saben desempeñar esa capitanía, son los que más tiempo llevan en la Selección. Estamos muy contentos y muy tranquilos. Rodrigo, siendo un Balón de Oro… estamos muy contentos».

De la Fuente también comparó a la España que ganó el Mundial en 2010 y a la actual: «Las dos selecciones son muy buenas. No podría decir cuál es mejor. Pero nosotros todavía tenemos la asignatura pendiente de alcanzar el hito histórico que fue ganar un Mundial. Es muy difícil, pero creo que estamos preparados para ello. Hay un aspecto muy importante que es la convivencia, la ilusión y el compromiso. Yo he hablado mucho con Vicente (Del Bosque) y, cuando me contaba vivencias, las trasladaba a la actualidad».

Sobre la gestión del grupo de jugadores de refuerzo, fue claro: «Primero, darles las gracias por todo el trabajo que han hecho. Son uno más, son jugadores con mucho futuro. En el transcurso del juego, queremos que jueguen los máximos posibles. Pero queremos que el partido sirva. Es un partido de verdad, de preparación. Veremos qué es lo que más nos interesa en cada momento. Pero muchas gracias a este grupo, nos han exigido y mejorado mucho. Son futbolistas de futuro que en breve estarán con nosotros».

«Emocionado, feliz, contento. Voy a vivir un hito histórico, la ilusión de cualquier seleccionador. Estoy feliz, pero no solo por mí, sino porque veo un grupo de trabajo con una emoción y una ilusión… se nos ven las ganas que tenemos de estar allí. Estoy pleno de alegría, de felicidad, de satisfacción y de muchas ganas de competir por hacer algo importante en un Mundial», aseguró.

«Ninguno de los tocados va a estar mañana. Pero tenemos unos plazos y esos plazos dicen que estarán listos para el día 15. Si todo sigue como hasta ahora, podrían llegar para empezar el día 15. Pero no garantiza que tengan que jugar, ya veremos. Valoraremos en cada momento», comentó.

Además, confirmó que tiene claro quién es su portero titular, aunque no lo desveló. También aseguró que tiene decidido el equipo que se estrenará en el Mundial: «Por respeto, siempre tengo la costumbre de darles la alineación primero a los jugadores. Pero si me preguntáis a día de hoy qué portero empezará, sí lo sé. Y casi diría el equipo completo. Pero valoraremos lo que pasa estos días para refrendar ese pensamiento o hacer algún cambio. Estad tranquilos, va a ser un porterazo».

Sobre el papel de favoritos, fue claro: «La IA me parece fantástica, es el futuro. La viviré también, pero confío más en las personas. Valoro más lo que puedan decir profesionales, medios de comunicación, gente que vea y huela el fútbol. El favoritismo no tiene más importancia que un reconocimiento a todo lo que hemos hecho hasta ahora. Eso es lo más importante. En mi opinión, es un Mundial histórico porque es el Mundial donde más selecciones con posibilidades reales hay. Alemania, Holanda, Portugal, Francia, Inglaterra, Senegal, Marruecos, España… Hay más que seguro que se me han olvidado. Es un Mundial muy difícil en el que nos sentimos capaces de pelearlo, pero ya veis qué compañeros de viaje tenemos».

«Aquí todos hemos jugado o somos deportistas. Ya sabemos lo que es el deporte. Yo entreno todos los días y claro que es un riesgo. La amistosidad en este tipo de encuentros no existe. Queremos que sea un partido que marque nuestra preparación de cara al día 15. Tenemos que dar minutos, atender a las necesidades de nuestros jugadores… quien plantee medir esfuerzos, se equivoca de deporte», aseguró.

«Lo hacemos de manera muy normal, muy natural. A la gente que llega a tu casa, hay que recibirle. Nosotros siempre estamos esperando a la gente que va incorporándose para recibirles, darles la bienvenida y romper el hielo para que se suelten. Lo hacemos con especial atención con los que son nuevos. Hay gente que llega nueva y casi no te miran a los ojos, son muy tímidos, les impresiona la Selección… Pero en la Selección está la falta de tiempo y tenemos que acelerar todos los procesos. Hoy, esperaremos a los que se incorporan esta tarde y les daremos esa bienvenida. Queremos que la gente se sienta en casa y que vea que el aspecto humano de este grupo es la prioridad», finalizó.