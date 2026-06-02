Se obra el milagro y Riazor está listo para el España-Irak

La preocupación que existía en torno al estado del césped de Riazor comienza a disiparse. Los trabajos de reparación avanzan a buen ritmo y todo apunta a que el estadio coruñés estará en perfectas condiciones para albergar este jueves el partido amistoso que enfrentará a las selecciones de España e Irak, una de las últimas pruebas para ambos combinados antes de la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Tanto fuentes del Deportivo como de la Federación Galega de Fútbol han confirmado que la celebración del encuentro ya no corre peligro. Durante los últimos días existía cierta inquietud debido a los importantes desperfectos que presentaban tanto el terreno de juego como varias zonas de las gradas tras los acontecimientos vividos en la última jornada de Segunda.

La invasión de campo protagonizada por miles de aficionados del Deportivo después de certificar el ascenso a Primera División frente a Las Palmas provocó daños significativos en diferentes puntos del estadio. La euforia de la afición blanquiazul, que llevaba varias temporadas esperando el regreso del equipo a la máxima categoría del fútbol español, dejó imágenes históricas, aunque también obligó a realizar una actuación urgente para recuperar el césped en tiempo récord.

Desde entonces, los operarios trabajan de manera intensiva para garantizar que el terreno de juego presente las mejores condiciones posibles para la disputa del amistoso internacional. Una de las actuaciones más delicadas está siendo el cosido manual del tepe en las zonas más afectadas, una tarea minuciosa que permitirá consolidar la superficie y evitar problemas durante el desarrollo del encuentro.

La evolución de los trabajos ha sido tan positiva que la selección iraquí podrá completar este miércoles su entrenamiento oficial en Riazor. La sesión está prevista para las 18:00 horas y servirá para comprobar de primera mano el estado del terreno de juego antes del compromiso frente al combinado dirigido por Luis de la Fuente.

Precisamente, el seleccionador español y su cuerpo técnico seguían muy de cerca la situación durante los últimos días. El estado del césped era una de las principales preocupaciones de la expedición española, especialmente teniendo en cuenta la cercanía de una cita tan exigente como el próximo Mundial. Por ese motivo, los responsables del mantenimiento han intensificado las labores de recuperación para garantizar una superficie segura y adecuada para los futbolistas.

Además del cosido manual de las zonas dañadas, los trabajos incluyen un proceso de pinchado del césped destinado a descompactar el terreno y favorecer la oxigenación de las raíces. Se trata de una actuación habitual en este tipo de situaciones que permite acelerar la recuperación de la superficie y mejorar sus condiciones de juego.

Salvo contratiempo de última hora, Riazor presentará una imagen muy diferente a la que mostraba apenas unos días después de la celebración del ascenso. El estadio coruñés volverá a ser escenario de un encuentro internacional de primer nivel y lo hará con todas las garantías necesarias para recibir a España e Irak en un duelo que servirá como importante banco de pruebas antes de la gran cita mundialista.