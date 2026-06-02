Mezclar laurel y bicarbonato: para qué sirve y por qué tanta gente usa esta mezcla

Combinar las hojas de laurel con bicarbonato de sodio se ha convertido en una estrategia doméstica de bajo costo y que no exige ingredientes de difícil acceso que no se puedan encontrar en cualquier supermercado.

Esta mezcla utiliza el efecto neutralizador de olores que tiene el bicarbonato y los aceites aromáticos del laurel para acabar con olores desagradables, refrescar ambientes y erradicar el crecimiento de bacterias y hongos en espacios que permanecen cerrados, como armarios, cajones y nevera.

Un remedio natural al mal olor

A diferencia de otros ambientadores comerciales que se venden en supermercados, esta mezcla carece de compuestos sintéticos y ofrece un aroma más natural. Asimismo, esta combinación es versátil, ya que actúa como limpiador suave adecuado para encimeras, azulejos o piscinas.

El bicarbonato actúa neutralizando los compuestos ácidos responsables de los malos olores, mientras que los aceites ofrecen propiedades antimicrobianas. Algo que resulta idóneo para los espacios con escasa circulación de aire.

¿Cómo se prepara?

El proceso no ocupa más de cinco minutos en prepararse. Se comienza secando cinco hojas de laurel, paso esencial para prevenir el desarrollo del moho. Una vez ya secas, se procede a triturarlas y cortarlas finamente para después combinarlas con dos cucharadas de café de bicarbonato.

Para poder comenzar a actuar en cajones o neveras, se recomienda colocar una cucharada pequeña de la mezcla dentro de un saquito de tela. En su función como producto de limpieza, se puede espolvorear sobre la superficie que se desee limpiar y frotar con un paño húmedo. Este producto no ocasiona daños en metales ni cerámica.

¿Hasta dónde llega el producto?

El producto es una elección que supera a otras alternativas del mercado gracias a su rápida preparación y a sus efectivos resultados para el coste que tiene y su fácil forma de conservarlo. Sin embargo, hay que tener presente que este producto tiene algunas limitaciones.

A pesar de que presenta una gran eficacia en la limpieza diaria, este no debe considerarse como un sustituto para la desinfección química profesional, especialmente en situaciones donde la suciedad sea persistente o en las zonas de humedad significativa. Su utilidad está en la prevención cotidiana, no en la solución a problemas que evidencian una situación más grave.