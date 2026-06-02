17 razones por las que algunas personas no pueden encontrar pareja

Algunas personas que no pueden encontrar pareja consideran que la soltería es una situación dolorosa y poco satisfactoria. Sin embargo, esta percepción no siempre refleja la realidad. De hecho, muchas personas solteras se sienten felices y conformes con su estilo de vida. Generalmente, se trata de individuos que han decidido permanecer solteros por elección propia. En cambio, quienes desean tener una relación de pareja estable pero no la tienen, son conocidos como «solteros involuntarios».

Una cuestión relevante es qué variables pueden predecir si una persona tendrá problemas para encontrar pareja. Un estudio realizado por Apostolou y Michaelidou y publicado en la edición de enero de 2024 de la revista Personality and Individual Differences, analizó 17 factores que podrían explicar estas dificultades para establecer relaciones románticas.

¿Por qué algunas parejas no pueden encontrar pareja?

Los investigadores realizaron una encuesta compuesta por 10 secciones a una muestra de 1.432 personas de habla griega en la República de Chipre. La muestra estuvo formada por 734 mujeres, con una edad media de 35 años, y 698 hombres, con una edad media de 39 años.

En cuanto a la situación sentimental de los participantes, aproximadamente el 27% tenía pareja, el 21% se encontraba soltero por elección propia, otro 21% estaba casado, el 16% estaba soltero entre relaciones, el 9% se identificaba como soltero por decisión propia y el 6% fue clasificado en la categoría de «otros». Entre quienes no tenían pareja, el tiempo medio de soltería era de unos cuatro años. Además, más del 16% de los participantes tenía hijos de relaciones previas.

La encuesta analizó la relación entre la soltería involuntaria y 17 factores distintos, entre ellos la amabilidad, el índice de masa corporal (IMC), la capacidad para percibir señales de interés romántico, la selectividad, la responsabilidad, la extraversión, la habilidad para el coqueteo, el esfuerzo de apareamiento, el neuroticismo, la apertura a la experiencia, la autoestima, el valor percibido como pareja, el funcionamiento sexual, la timidez, el atractivo percibido, la orientación sexual y el hecho de tener hijos de relaciones anteriores.

Los resultados indicaron que, en el caso de las mujeres, los factores que se asociaron de forma directa con una mayor probabilidad de «soltería involuntaria» fueron una menor capacidad para coquetear, la presencia de disfunciones sexuales, la selectividad emocional y la apatía. Asimismo, se observó que algunos factores ejercían un efecto indirecto, principalmente a través de su relación negativa con la habilidad para el coqueteo.

En el caso de los hombres, los investigadores asociaron una serie de factores a aquellos que presentan dificultades para encontrar pareja: baja capacidad para coquetear, altos niveles de neuroticismo, una baja percepción del propio valor como pareja, una baja autoestima y la ausencia de hijos de relaciones anteriores. Por otro lado, los factores con efectos indirectos incluyeron un bajo nivel de responsabilidad, un IMC elevado, una función sexual deficiente y una baja percepción del atractivo personal. Los autores también observaron que la baja autoestima, el esfuerzo en el cortejo y la capacidad de coqueteo se correlacionaban con los años de soltería.

¿Dónde encontrar el amor?

Por otro lado, los investigadores Apostolou y Prodromou, en un estudio reciente publicado en el Scandinavian Journal of Psychology, investigaron las estrategias que utilizan las personas para conocer a su «media naranja». En la primera fase de su investigación, Prodromou y Apostolou emplearon métodos cualitativos, como entrevistas en profundidad, con una muestra de 218 participantes de habla griega, con el objetivo de identificar qué estrategias utilizaban las personas para conocer posibles parejas románticas. El análisis de los datos permitió reconocer un total de 44 acciones diferentes.

Posteriormente, mediante métodos estadísticos cuantitativos aplicados a una muestra de 821 individuos, los autores agruparon esas 44 acciones en ocho categorías o tipos de estrategias. Además, los investigadores preguntaron a los participantes dónde habían conocido a sus parejas actuales o anteriores. Las respuestas fueron organizadas en 17 categorías distintas.

Éstas son las estrategias que utilizaron los participantes para conocer posibles parejas, enumeradas de menor a mayor respaldo (con ejemplos de declaraciones entre paréntesis):

Aplicaciones de citas y redes sociales (uso una aplicación o agencia de citas).

Actividades (me involucro en más actividades y pasatiempos para conocer gente nueva).

Comportamiento provocativo (me visto de forma más llamativa o provocativa).

Viajar (me voy de vacaciones a lugares donde puedo conocer posibles parejas).

Amigos (les pido a mis amigos que me presenten a personas solteras).

Superación personal (pierdo peso o trabajo en mejorar mi apariencia).

Salir (voy a lugares donde se reúne gente de mi edad).

Mostrar interés activo (coqueteo más).

¿Cómo se pueden aplicar estos hallazgos en la vida diaria? En primer lugar, si una persona está interesada en iniciar una relación romántica, permanecer siempre en casa puede reducir considerablemente las oportunidades de conocer a alguien. En segundo lugar, es importante no mantener el interés en conocer a alguien en secreto. Finalmente, la autenticidad juega un papel clave. La investigación sugiere que mostrarse de manera genuina favorece la búsqueda del amor.