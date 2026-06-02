Horario y dónde ver la corrida de toros de Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar en Las Ventas por San Isidro hoy

La Feria de San Isidro contará este martes 2 de junio con una de sus últimas citas en la plaza de Las Ventas tras el habitual parón del lunes. La quinta y última semana del ciclo (tan sólo quedan siete festejos contando con el de hoy) arranca con un cartel que, sin grandes figuras mediáticas, sí reúne a tres toreros muy reconocidos por la afición más exigente, especialmente por su trayectoria frente a ganaderías duras de modo que si deseas ver en directo a Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar en Las Ventas, toma nota porque te ofrecemos información de cómo verlo por televisión.

Y es que la de esta tarde no será una cualquiera dentro del abono madrileño. Es de esas en las que el protagonismo lo tiene el toro y en las que el aficionado que acude a la plaza puede encontrar emoción, dificultad y una lidia en la que cada muletazo cuenta, de modo que quienes no puedan acudir a Las Ventas van a tener la posibilidad de seguir el festejo en directo desde casa, ya que la corrida será retransmitida por televisión, algo que permite acercar este tipo de carteles a un público más amplio.

Horario y dónde ver la corrida de toros de hoy en Las Ventas

La corrida comenzará a las 19:00 horas en la plaza de toros de Las Ventas. Se lidiarán seis toros de la ganadería de José Escolar, uno de los hierros habituales en este tipo de carteles, caracterizado por la exigencia de sus animales y por el respeto que genera entre los toreros.

El festejo podrá seguirse en directo a través de Telemadrid, el canal autonómico madrileño, que está ofreciendo todas las corridas de esta edición de San Isidro. Para quienes se encuentren fuera de la Comunidad de Madrid, también existe la opción de verlo a través de plataformas como Movistar+ u Orange TV. Además, la propia cadena cuenta con su plataforma digital, TLMad, que permite acceder a la emisión en directo tanto desde su web como desde la aplicación.

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Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar

El cartel de este martes lo componen tres nombres muy distintos entre sí, pero con un punto en común claro y es el de la capacidad para enfrentarse a corridas complicadas. No es casualidad que coincidan en una tarde con toros de José Escolar, ya que los tres han construido buena parte de su carrera en este tipo de desafíos.

Pepe Moral es el más veterano de la terna. El sevillano, natural de Los Palacios, sabe lo que es triunfar en plazas importantes y también en Madrid, donde llegó a abrir la Puerta Grande como novillero en 2007. Ya como matador, ha logrado pasear trofeos en distintas ocasiones, dejando muestras de un toreo clásico, basado en el temple y la pureza, incluso frente a toros de gran exigencia. Tomó la alternativa en Sevilla en 2009 y desde entonces ha ido forjando un perfil muy respetado dentro del circuito.

Por su parte, Damián Castaño representa otro tipo de torero, más sobrio y directo, muy ligado a las ganaderías duras. El salmantino confirmó su alternativa en Madrid en mayo de 2022 y es habitual verlo anunciado en plazas donde el toro tiene un peso especial. Hermano del también matador Javier Castaño, ha ido creciendo en los últimos años hasta consolidarse como uno de los nombres habituales en este tipo de corridas, tanto en España como en Francia.

Cierra el cartel Gómez del Pilar, un torero muy vinculado a Madrid y a su plaza. Formado en la Escuela de Tauromaquia de la capital, conoce bien lo que exige Las Ventas y ha construido su trayectoria a base de constancia y regularidad. Se presentó en público en 2006 y, desde entonces, ha pasado por todas las etapas hasta consolidarse como matador, siempre muy ligado a este tipo de compromisos. Es un torero técnico, de oficio, capaz de resolver situaciones complicadas en la cara del toro.

Más allá de los nombres propios, la corrida de este martes responde a un concepto muy claro dentro del mundo del toro. Es lo que muchos aficionados consideran una tarde torista, en la que el protagonismo recae en el comportamiento del animal y en la capacidad del torero para imponerse a las dificultades. Las ganaderías como la de José Escolar forman parte de ese circuito más duro, alejado en ocasiones del gran público, pero muy valorado por los seguidores habituales de la tauromaquia.

En este tipo de corridas no siempre hay espacio para el lucimiento fácil, pero sí para el valor, la técnica y la entrega. Por eso, el cartel de este 2 de junio tiene un atractivo particular. No se trata solo de ver a tres toreros en acción, sino de asistir a una de esas tardes en las que cualquier detalle puede marcar la diferencia.