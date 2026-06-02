Noches del Botánico 2026 en Madrid: décimo aniversario, cartel completo, fechas y dónde comprar las entradas
Actuaciones de Rigoberta Bandini, Van Morrison, Tom Jones y más en esta edición de las Noches del Botánico
Entradas para las Noches del Botánico 2026: precio y cómo comprarlas
Cartel de Noches del Botánico 2026
Madrid ya se prepara esta misma semana para el verano y lo hace con una cita que se repite cada año y como cabría esperar, genera mucha expectación. Nos referimos como no, a las Noches del Botánico que además cumplen diez años en 2026 y lo hace con una edición que apunta alto desde el principio. Del 3 de junio al 31 de julio, el Real Jardín Botánico Alfonso XIII volverá a llenarse de buena música en directo gracias a los conciertos que se alargan hasta bien entrada la noche.
El aniversario del festival Noches del Botánico llega en un momento especialmente fuerte ya que ha tenido más de un millón de asistentes en esta década y un cartel que no deja de crecer año tras año. De hecho, antes incluso de arrancar esta edición ya se han superado las 65.000 entradas vendidas y hay varios conciertos con el cartel de completo, algo que confirma que el formato sigue funcionando. Lo que diferencia a Botánico de otros festivales es justo eso el ambiente que se crea, con la posibilidad de que antes de disfrutar del concierto, puedas dar una vuelta, cenar algo, sentarte en el césped o simplemente dejar que la noche vaya pasando sin prisa. Y en 2026, con más de 50 conciertos y decenas de artistas, esa sensación vuelve a repetirse así que toma nota de todos los conciertos, fechas, horarios y entradas.
Cuándo son las Noches del Botánico 2026: fechas del 3 de junio al 31 de julio
La edición 2026 de Noches del Botánico arranca mañana miércoles 3 de junio y durarán hasta el el 31 de julio, por lo que abarcará gran parte del verano madrileño. Serán cerca de dos meses de programación continua en el recinto del Real Jardín Botánico Alfonso XIII, dentro de la Universidad Complutense.
En total, el festival contará con 54 conciertos y más de 60 artistas. La apertura de puertas será, como en años anteriores, a las 19:30 horas, lo que permite llegar con tiempo y disfrutar del ambiente antes de que empiece la música. Conviene tomar nota sin embargo, ya que en el caso de los conciertos de Van Morrison, el acceso se adelanta a las 19:00.
Cartel completo de las Noches del Botánico 2026: todos los artistas confirmados
Nombres habituales, los que no pueden faltar y también artistas que generan mucho interés entre las generaciones más jóvenes conforman el cartel de artistas para las Noches del Botánico 2026. Aquí lo tienes al completo a partir de todos los días del mes de junio y el de julio:
Junio
- 3 junio: Omega de Morente
- 4 junio: Rigoberta Bandini
- 5 junio: Rigoberta Bandini
- 6 junio: Rigoberta Bandini
- 7 junio: Two Door Cinema Club
- 9 junio: Ethel Cain
- 10 junio: Big Thief / Ata Kak
- 11 junio: Shinova
- 12 junio: Lia Kali
- 13 junio: Ginebras
- 14 junio: Marta Santos / Macario Martínez
- 15 junio: Love of Lesbian
- 16 junio: Love of Lesbian
- 17 junio: Love of Lesbian
- 18 junio: Veintiuno / Silvestre y la Naranja
- 19 junio: Pablo López / Pamela Rodríguez
- 20 junio: M-Clan
- 21 junio: Yerai Cortés
- 22 junio: Zaz
- 23 junio: Nile Rodgers & CHIC / Mark Guiliana
- 25 junio: Cory Wong / Don West
- 26 junio: Beat (Adrian Belew, Steve Vai, Tony Levin, Danny Carey)
- 27 junio: Antoñito Molina
- 28 junio: Lasso / Ela Taubert
- 30 junio: Van Morrison
Julio
- 1 julio: Van Morrison
- 2 julio: Jeff Goldblum / Take Me to the River
- 3 julio: Jean-Michel Jarre
- 4 julio: Snarky Puppy / Nate Smith
- 5 julio: Garbage
- 6 julio: Danny Elfman
- 7 julio: Danny Elfman
- 8 julio: Tomora
- 9 julio: Silvana Estrada / Mari Froes
- 10 julio: Jean-Michel Jarre
- 11 julio: Alabama Shakes / Dove Ellis
- 12 julio: Nu Genea / Gilsons
- 13 julio: Babasónicos / El Zar
- 15 julio: Elvis Crespo
- 16 julio: Belle & Sebastian
- 17 julio: Rick Astley
- 18 julio: OMD
- 20 julio: ZZ Top
- 21 julio: Biffy Clyro
- 22 julio: John Legend
- 23 julio: León Benavente / El Mató a un Policía Motorizado
- 24 julio: María Becerra
- 25 julio: The Kooks
- 26 julio: Pat Metheny
- 27 julio: Diana Krall
- 28 julio: Rubén Blades
- 29 julio: LP
- 30 julio: Tom Jones
- 31 julio: Cultura Profética / Çantamarta
Cuánto cuestan las entradas de Noches del Botánico 2026 y dónde comprarlas
El precio de las entradas varía bastante en función del artista y del tipo de concierto aunque de forma general, podemos decir que están entre los 30 y los 90 euros, aunque algunas actuaciones concretas pueden salirse de esa horquilla.
En cuanto a donde comprar, se puede hacer a través de los canales oficiales del festival, principalmente en la web nochesdelbotanico.com. También están disponibles online en la plataforma de El Corte Inglés, mientras que la venta física en sus centros se activa normalmente 24 horas después del lanzamiento online. Conviene no retrasarse ya que la demanda es alta y algunos artistas como Rigoberta Bandini, Ruben Blades, Tom Jones o Rick Astley ya han agotado entradas.
Cómo llegar al Real Jardín Botánico Alfonso XIII: metro, autobús y aparcamiento
Para llegar al Real Jardín Botánico Alfonso XIII, no hay mucha complicación, pero sí conviene elegir bien cómo ir, sobre todo en los días con más gente. Estas son las opciones más prácticas:
- Metro: La parada clave es Ciudad Universitaria (Línea 6), que está a unos 5 minutos andando del recinto. Sales, cruzas la zona universitaria y prácticamente ya estás dentro del ambiente del festival.
- Autobús: Si prefieres bus, también lo tienes fácil porque hay varias líneas que te dejan muy cerca:
- 132 (Moncloa – Hospital La Paz)
- G (Moncloa – Ciudad Universitaria)
- U (Avenida Séneca – Paraninfo)
- 82 (Moncloa – Pitis)
- N20 (servicio nocturno)
- Bici o patinete: Cada vez más gente llega así. Hay carril bici hasta la zona y espacios para dejar la bici cerca del recinto. Es cómodo y rápido, sobre todo si vienes desde zonas como Moncloa.
- Coche: Se puede ir, pero no siempre compensa. Al estar en Ciudad Universitaria, en verano suele haber sitio para aparcar, aunque depende mucho de la hora. También hay un parking relativamente cerca (unos 10 minutos andando) con bastantes plazas, por si no quieres dar vueltas.
- Taxi o VTC: La opción más directa si quieres evitar complicaciones. Te dejan prácticamente en la puerta, algo que se agradece sobre todo a la salida.
- A pie: Si estás por Moncloa o alrededores, mucha gente opta por ir caminando. Es un paseo bastante habitual en verano y forma parte del plan antes de entrar al concierto.