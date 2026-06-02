Noches del Botánico 2026 en Madrid: décimo aniversario, cartel completo, fechas y dónde comprar las entradas

Madrid ya se prepara esta misma semana para el verano y lo hace con una cita que se repite cada año y como cabría esperar, genera mucha expectación. Nos referimos como no, a las Noches del Botánico que además cumplen diez años en 2026 y lo hace con una edición que apunta alto desde el principio. Del 3 de junio al 31 de julio, el Real Jardín Botánico Alfonso XIII volverá a llenarse de buena música en directo gracias a los conciertos que se alargan hasta bien entrada la noche.

El aniversario del festival Noches del Botánico llega en un momento especialmente fuerte ya que ha tenido más de un millón de asistentes en esta década y un cartel que no deja de crecer año tras año. De hecho, antes incluso de arrancar esta edición ya se han superado las 65.000 entradas vendidas y hay varios conciertos con el cartel de completo, algo que confirma que el formato sigue funcionando. Lo que diferencia a Botánico de otros festivales es justo eso el ambiente que se crea, con la posibilidad de que antes de disfrutar del concierto, puedas dar una vuelta, cenar algo, sentarte en el césped o simplemente dejar que la noche vaya pasando sin prisa. Y en 2026, con más de 50 conciertos y decenas de artistas, esa sensación vuelve a repetirse así que toma nota de todos los conciertos, fechas, horarios y entradas.

Cuándo son las Noches del Botánico 2026: fechas del 3 de junio al 31 de julio

La edición 2026 de Noches del Botánico arranca mañana miércoles 3 de junio y durarán hasta el el 31 de julio, por lo que abarcará gran parte del verano madrileño. Serán cerca de dos meses de programación continua en el recinto del Real Jardín Botánico Alfonso XIII, dentro de la Universidad Complutense.

En total, el festival contará con 54 conciertos y más de 60 artistas. La apertura de puertas será, como en años anteriores, a las 19:30 horas, lo que permite llegar con tiempo y disfrutar del ambiente antes de que empiece la música. Conviene tomar nota sin embargo, ya que en el caso de los conciertos de Van Morrison, el acceso se adelanta a las 19:00.

Cartel completo de las Noches del Botánico 2026: todos los artistas confirmados

Nombres habituales, los que no pueden faltar y también artistas que generan mucho interés entre las generaciones más jóvenes conforman el cartel de artistas para las Noches del Botánico 2026. Aquí lo tienes al completo a partir de todos los días del mes de junio y el de julio:

Junio

3 junio: Omega de Morente

4 junio: Rigoberta Bandini

5 junio: Rigoberta Bandini

6 junio: Rigoberta Bandini

7 junio: Two Door Cinema Club

9 junio: Ethel Cain

10 junio: Big Thief / Ata Kak

11 junio: Shinova

12 junio: Lia Kali

13 junio: Ginebras

14 junio: Marta Santos / Macario Martínez

15 junio: Love of Lesbian

16 junio: Love of Lesbian

17 junio: Love of Lesbian

18 junio: Veintiuno / Silvestre y la Naranja

19 junio: Pablo López / Pamela Rodríguez

20 junio: M-Clan

21 junio: Yerai Cortés

22 junio: Zaz

23 junio: Nile Rodgers & CHIC / Mark Guiliana

25 junio: Cory Wong / Don West

26 junio: Beat (Adrian Belew, Steve Vai, Tony Levin, Danny Carey)

27 junio: Antoñito Molina

28 junio: Lasso / Ela Taubert

30 junio: Van Morrison

Julio

1 julio: Van Morrison

2 julio: Jeff Goldblum / Take Me to the River

3 julio: Jean-Michel Jarre

4 julio: Snarky Puppy / Nate Smith

5 julio: Garbage

6 julio: Danny Elfman

7 julio: Danny Elfman

8 julio: Tomora

9 julio: Silvana Estrada / Mari Froes

10 julio: Jean-Michel Jarre

11 julio: Alabama Shakes / Dove Ellis

12 julio: Nu Genea / Gilsons

13 julio: Babasónicos / El Zar

15 julio: Elvis Crespo

16 julio: Belle & Sebastian

17 julio: Rick Astley

18 julio: OMD

20 julio: ZZ Top

21 julio: Biffy Clyro

22 julio: John Legend

23 julio: León Benavente / El Mató a un Policía Motorizado

24 julio: María Becerra

25 julio: The Kooks

26 julio: Pat Metheny

27 julio: Diana Krall

28 julio: Rubén Blades

29 julio: LP

30 julio: Tom Jones

31 julio: Cultura Profética / Çantamarta

Cuánto cuestan las entradas de Noches del Botánico 2026 y dónde comprarlas

El precio de las entradas varía bastante en función del artista y del tipo de concierto aunque de forma general, podemos decir que están entre los 30 y los 90 euros, aunque algunas actuaciones concretas pueden salirse de esa horquilla.

En cuanto a donde comprar, se puede hacer a través de los canales oficiales del festival, principalmente en la web nochesdelbotanico.com. También están disponibles online en la plataforma de El Corte Inglés, mientras que la venta física en sus centros se activa normalmente 24 horas después del lanzamiento online. Conviene no retrasarse ya que la demanda es alta y algunos artistas como Rigoberta Bandini, Ruben Blades, Tom Jones o Rick Astley ya han agotado entradas.

Cómo llegar al Real Jardín Botánico Alfonso XIII: metro, autobús y aparcamiento

Para llegar al Real Jardín Botánico Alfonso XIII, no hay mucha complicación, pero sí conviene elegir bien cómo ir, sobre todo en los días con más gente. Estas son las opciones más prácticas: