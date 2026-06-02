Cielo poco nuboso en toda la provincia de Zaragoza, aunque por la tarde se pueden registrar intervalos de nubosidad de evolución diurna en el sistema Ibérico, con baja probabilidad de chubascos y tormentas. Las temperaturas mínimas descenderán en las montañas, mientras que en los valles no habrá cambios significativos. Las máximas también descenderán, especialmente en la mitad occidental. El viento soplará flojo del noroeste en el valle del Ebro, aumentando a moderado en la depresión del Ebro, donde podrían registrarse rachas fuertes. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor intenso

El cielo esta mañana se despereza con un suave manto azul, dejando atrás las nubes que apenas se asoman. Zaragoza disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas oscilando entre los 15 y 28 grados. Aunque la brisa fresca, que soplará desde el noreste a unos 30 km/h, puede hacer que la sensación térmica se aprecie aún más cálida, con valores que alcanzarán los 29 grados, invitando a salir y aprovechar el día.

Ya por la tarde, las nubes se irán desvaneciendo y darán paso a un calor más intenso, que, aunque no traerá lluvias ni amenaza sobre la modificación del tiempo, podría hacer que el ambiente resulte algo pesado por la alta humedad que se vivirá, con picos del 70%. La luz del día nos acompañará hasta cerca de las 21:31, momento en que el sol se ocultará, marcando el cierre de un día radiante y placentero.

Calatayud: sol tímido y brisa inestable

El sol se asoma tímidamente sobre Calatayud, pero una brisa inquieta y cargada de humedad anticipa un día de inestabilidad. Las nubes se aglutinan en el horizonte, creando un contraste entre el cálido amanecer y la promesa de cambios inminentes.

A medida que avanzan las horas, el tiempo mostrará su carácter variable. La mañana comienza con temperaturas suaves y un cielo despejado que se tornará nublado hacia la tarde, cuando el viento del noreste soplará con intensidad, alcanzando hasta 15 km/h y trayendo consigo una sensación térmica que podría bajar a 12 grados. Con un 0% de probabilidad de lluvia en las primeras horas y una máxima de 27°C, es una jornada para llevar paraguas y estar preparado para una posible sorpresiva tormenta.

Tarazona: ambiente templado y mayormente soleado

El tiempo se presenta con un carácter templado, mayormente soleado durante la mañana y algo nublado por la tarde, sin cambios significativos esperados. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia, el viento será suave, lo que contribuirá a unas temperaturas agradables que oscilarán entre los 12 y 23 grados.

Este es un día ideal para pasear o disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente tranquilo que invita a realizar pequeñas escapadas por la ciudad y apreciar el entorno.