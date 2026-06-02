Deja de hervir pasta en una olla cuando existe una alternativa más rápida y sencilla

La pasta es un elemento esencial en la dieta semanal de millones de personas repartidas en todo el mundo. Especialmente en Italia, donde este manjar es una de las grandes distinciones de un país que ha exportado al mundo uno de los platos más consumidos diariamente en todo el planeta. En los últimos tiempos se ha innovado con tipos, ingredientes adicionales y también con las formas en las que se puede cocinar este plato. Consulta en este artículo todo lo que debe saber sobre la opción alternativa de hervir la pasta.

Los tiempos cambian y también en lo relacionado con la pasta, que es un must en la dieta de millones de personas. Esta es una fuente de carbohidratos que aporta una gran fuente de energía. Compuesta de harina de trigo (sémola) y agua, también se puede consumir en forma integral o la nueva variedad de legumbres que se ha puesto de moda en muchas dietas. Una de las grandes novedades relacionadas con la pasta en los últimos años tiene que ver con su método de elaboración: porque ya no es necesario usar una olla.

Hervir la pasta en una olla es el verbo que han conjugado las grandes cocineras profesionales y nuestras abuelas y madres en España. Esto hizo en su día que se heredara el proceso de cocción con agua durante unos minutos hasta que la pasta estuviera al dente o al gusto del consumidor. Una vez elaborado este proceso, se mezcla con la salsa y demás ingredientes hasta elaborar un plato digno del mejor chef del mundo. Esto sucedía hasta ahora.

Cómo hervir pasta en un sartén

En los últimos tiempos, la forma de hacer pasta ha cambiado y ahora muchos expertos en la materia apuestan por apartar la olla y hervir la pasta directamente en una sartén. ¿El motivo? Es un proceso mucho más rápido, sencillo y hace que los distintos ingredientes mariden a la perfección con la pasta, ya que se cuecen juntos durante varios minutos.

#recetaexprés #cenarápida #comidaitaliana #pastacasera ♬ původní zvuk – digesti_on @digesti_on Pasta cremosa exprés 🍝✨ (Para 2 personas) Ingredientes: 🍜 4 nidos de pasta (o la que prefieras) 🍅 100 g de tomates cherry 🌿 Un puñado de albahaca 🧅 ¼ de cebolla morada o normal 🥛 100 ml de nata 💧 200 ml de caldo o agua 🥄 4–5 cucharadas de salsa de tomate 🧂 Sal 🌶️ Especias: pimienta, orégano, chili… ⸻ Preparación: ➊ Coloca todos los ingredientes en una sartén y tapa hasta que empiece a hervir. ➋ Destapa y cocina a fuego medio, removiendo hasta que la pasta se suelte. ➌ Vuelve a tapar y cocina el tiempo indicado en tu paquete de pasta (aprox. 9 min). ➍ Destapa, remueve un poco más y decora con albahaca fresca y queso si quieres. 👉 Cremosa, rápida y sin manchar mil cacharros 😍🔥 #pastacremosa

Hervir la pasta directamente en la sartén es un proceso muy sencillo que se puede realizar de muchas formas. Por ejemplo, una de las más clásicas pasa por añadir unos tomates cherry, otros vegetales, ajo y cebolla junto con un buen chorro de aceite de oliva a la sartén. Después tienes que echar la pasta (principalmente espaguetis o tallarines) con agua o caldo hasta cubrir los ingredientes. Posteriormente, tendrás que dejar hervir este conglomerado durante alrededor de 10 minutos hasta que el líquido se absorba y esté al dente. Después la tendrás que aliñar con el mejor parmesano.

Este método de hervir la pasta en la sartén es importante porque la pasta liberará el almidón durante su cocción con la salsa y creará una pasta mucho más espesa. Otro truco también es verter agua para que hierva en la sartén antes de echar la pasta hasta que se haga y sacarla a un colador. Acto seguido, se puede echar la pasta con la salsa en la misma sartén y cocinar durante unos minutos. En caso de que te apetezca tirar de una salsa específica, puedes hervir en la sartén la salsa con la pasta y un poco de agua hasta que se reduzca el líquido.

En caso de querer introducir una carne, primero habrá que proceder al dorado de la misma en una sartén junto con cebolla y ajo. Posteriormente, tendrás que verter en la sartén la pasta cruda con el agua: tapar y cocinar durante 10 minutos. Esta puede ser una opción rápida y sencilla para hacer el mejor plato de pasta durante este verano.