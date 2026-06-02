Programa del Día de la Región de Murcia 2026: actividades, conciertos y todos los eventos

Murcia se prepara ya para uno de esos días que se viven en la calle casi sin pensarlo. El 9 de junio no es una fecha cualquiera en la región ya que es el día en el que se recuerda el Estatuto de Autonomía y, con el paso de los años, también se ha convertido en una especie de punto de encuentro entre tradición, cultura y celebración. Repasamos ahora los actos que hay programados por el Día de la Región de Murcia 2026 con actividades, conciertos y todos los eventos

Lo que empezó siendo un acto más bien institucional ha ido creciendo hasta ocupar plazas, teatros, museos y hasta el propio río Segura. Y eso se nota. Desde primera hora, el ambiente cambia con más gente en el centro, terrazas llenas, familias moviéndose de un plan a otro y un programa que, aunque tiene momentos muy concretos, en realidad se vive sin más a lo largo de todo el día. La edición de 2026 llega, además, con un foco añadido y adelantado. La presencia de la princesa Leonor, que recibirá mañana varias distinciones y que ha despertado bastante expectación. Pero más allá de eso, el Día de la Región del 9 de junio mantiene lo que lo hace reconocible cada año con mucha música, actos oficiales y una ciudad que se mueve de un sitio a otro sin parar.

Conciertos

La música empieza antes de que llegue el día grande. El 8 de junio, la Plaza Romea volverá a llenarse con el concierto Murcia Lírica, que ya es casi una tradición dentro de esta celebración. No hace falta ser un experto en ópera para quedarse un rato. Mucha gente se acerca simplemente por el ambiente, por escuchar algo distinto o por aprovechar una noche de junio en pleno centro.

En esta edición, uno de los nombres propios será el tenor murciano Carlos Moreno, que subirá al escenario con un repertorio de zarzuela y piezas clásicas. Es un concierto que no busca grandes efectos, pero funciona. La plaza llena, la gente de pie, otros sentados donde pueden, y ese silencio raro que se hace cuando empieza la música.

Al margen de este recital, esos días también coinciden con conciertos importantes en la ciudad. La Plaza de Toros, dentro del ciclo Murcia On, irá sumando actuaciones en fechas cercanas: Pablo Alborán abrirá el 5 de junio, La Oreja de Van Gogh llegará el 13 y 14, la gira de Operación Triunfo pasará el 27 y Alejandro Sanz lo hará ya en julio. No forman parte directa del programa del día 9, pero ayudan a que el ambiente festivo se alargue más de lo habitual.

Actividades por el Día de Murcia

Si hay una imagen que probablemente se repita este año es la de decenas de músicos ocupando plazas y calles. El Encuentro de Bandas de Música reunirá a más de mil participantes de toda la región, y eso se traduce en un sonido constante en distintos puntos del centro.

La Plaza de Belluga será uno de los lugares clave, pero no el único. Otro punto que gana protagonismo es el río Segura. Durante el día se programarán actividades deportivas y propuestas más relajadas, pensadas para acercar a la gente a una zona que, poco a poco, se ha ido recuperando para el ocio. No es el plan más masivo, pero sí uno de los que mejor encaja para quien quiere algo más tranquilo.

Y en la Plaza Circular llegará uno de los espectáculos más visuales de la jornada. Dodoland, de la compañía Puja!, mezcla acrobacias, estructuras en el aire y una puesta en escena bastante llamativa. Es de esos montajes que se ven desde lejos y que acaban reuniendo a bastante gente alrededor sin necesidad de mucha explicación.

Eventos para celebrar el Día de Murcia

Y luego está el clásico que nunca falla en el Día de la Región de Murcia y es que un año más, los museos abren gratis. Puede parecer algo secundario, pero cada año se llenan. El Museo Salzillo, el Arqueológico, el de Bellas Artes, el de la Ciudad o el MURAM en Cartagena reciben a visitantes durante todo el día.

Pero además no nos podemos olvidar el evento más solemne de todos que se celebra por la mañana, El Teatro Circo acoge el acto institucional, que sigue siendo el eje de toda la jornada. Allí se entregan las Medallas de Oro de la Región, un reconocimiento que cada año pone el foco en personas y entidades que han dejado huella en distintos ámbitos.

Este 2026, sin embargo buena parte de la atención estará puesta en la agenda de la princesa Leonor que recibe la Medalla de Oro de la Asamblea Regional y después la de la propia Región de Murcia en el Palacio de San Esteban pero mañana miércoles 3 de junio. Más tarde se desplazará a San Javier, donde será nombrada Hija Adoptiva del municipio y recibirá otra distinción vinculada a su paso por la Academia General del Aire.

Pero además, el 9 de junio se celebrará como decimos el acto institucional de la entrega de medallas que este año va a ser otorgada de forma póstuma al alcalde José Ballesta.