Las Cabañuelas de Jorge Rey alertan de algo histórico este verano: «Hay cosas que peligran mucho»

Jorge Rey con sus Cabañuelas lanza una alerta de algo histórico que va a pasar este verano, hay cosas que peligran mucho. Estaremos muy atentos a una situación que puede complicarse por momentos y sin duda alguna, será lo que nos afectará de lleno. Estos días en los que hemos tenido una antesala del verano con la mirada puesta a unos cambios que pueden acabar de convertirse en algo más. Tocará saber qué es lo que puede pasar en breve, con algunos elementos que pueden convertirse en un problema para muchos.

Estos días en los que hemos tenido un aumento de las temperaturas que realmente puede cambiarlo todo, tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente cada detalle será esencial. Es momento de conocer en primera persona qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás hasta la fecha nadie hubiera imaginado estos cambios que pueden ser claves para todos. Es hora de conocer lo que puede pasar en unos días en los que el verano nos estará esperando a toda velocidad, de una forma que quizás nadie hubiera imaginado.

Hay cosas que peligran mucho

Este verano parece que tenemos por delante una serie de cambios que pueden ser los que nos afectarán de lleno. En unos días en los que realmente tocará saber qué es lo que nos estará esperando, antes que nadie nos indique lo que podría pasar en estas próximas jornadas.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que el tiempo puede convertirse en un problema que hasta el momento no sabíamos. Estaremos muy pendientes de un cambio que puede ser lo que nos acompañará en breve en estos días en los que cada detalle cuenta.

Este experto en el tiempo nos ha dado una serie de elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa en unas jornadas en las que cada elemento o grado de más de estos días nos ha dado en qué pensar. Es momento de prepararnos para lo peor, en unos días en los que cada detalle cuenta. Este último vídeo viral de Jorge Rey pone los pelos de punta ante lo que puede pasar en breve en unos días en los que todo puede ser posible,

Jorge Rey y sus Cabañuelas lanzan una advertencia ante un verano histórico

Será mejor que nos empecemos a preparar ante una serie de cambios que pueden ser los que nos marcarán de cerca. Tocará estar preparados para un giro radical que podría acabar siendo el que nos acompañará en breve, en estos días en los que todo puede ser posible.

Este vídeo viral se ha convertido en uno de los más vistos, pero cuidado, porque Jorge Rey nos explica lo que nos esperará en unos días en los que todo el mundo espera que llega el buen tiempo. Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se prevé que se mantenga una situación de estabilidad en la mayor parte del país con predominio de cielos poco nubosos o despejados además de algunos intervalos de nubes altas. Únicamente en el norte de Canarias y de Galicia, área cantábrica, Alborán y Baleares se prevén intervalos de nubes bajas tendiendo en general a despejar, para cubrirse a últimas horas en Galicia debido a la llegada de un frente que podría dejar alguna precipitación débil y dispersa. Por la tarde se formará nubosidad de evolución en zonas del centro y este peninsular, con chubascos y tormentas en el Pirineo que podrían ser localmente fuertes en su parte oriental y que podrían afectar de forma aislada a otras montañas del nordeste. Probable formación de bancos de niebla matinales dispersos en el extremo norte peninsular así como de brumas costeras en Alborán y Baleares. Las temperaturas máximas aumentarán en Canarias, Cantábrico, alto y medio Ebro, nordeste de la meseta Norte y norte de la Ibérica, con descensos en la mitad norte del Mediterráneo y golfo de Cádiz y con pocos cambios en el resto. Mínimas en general con pocos cambios, predominando los aumentos en Canarias y Extremadura y los descensos en el centro norte peninsular. Se mantendrán en valores elevados para la época en amplias zonas del país, superando los 34-36 grados en la mayor parte de interiores de la mitad sur peninsular y depresiones del nordeste, rebasando incluso los 38-40 en el Guadalquivir. Se darán noches tropicales, con mínimas por encima de 20 grados, en regiones del centro y tercio sur peninsular así como del litoral mediterráneo».

Las temperaturas pueden ser las grandes enemigas de estos días: «Soplará alisio con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en Canarias, con viento moderado de componente norte rolando a oeste en litorales del oeste peninsular y de norte rolando a sur en Ampurdán. Viento flojo en el resto tendiendo a arreciar por la tarde, con predominio de las componentes sur y este en el Mediterráneo, la norte en el Cantábrico y la oeste en el resto. Temperaturas que superarán los 34-36 grados en la mayor parte de interiores de la mitad sur peninsular y depresiones del nordeste, rebasando incluso los 38-40 en el Guadalquivir».