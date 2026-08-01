¿Cuándo acaba la ola de calor en España? La AEMET y Jorge Rey coinciden

La AEMET y Jorge Rey coinciden en el final de la ola de calor en España, este tiempo de agosto, puede estar marcado por una situación que hará bajar los termómetros. Los máximos expertos en el tiempo en nuestro país coinciden ante una situación nada habitual. Nos espera un importante cambio de tendencia que podría acabar de darnos estos días una pequeña alegría. Sobre todo, si ya no podemos más con un calor que parece que hace que los días sean una auténtica pesadilla.

Empezamos un nuevo mes y lo hacemos de tal forma que tendremos que empezar a ver llegar un giro radical en este tiempo que parece que nos guardará más de una sorpresa inesperada. Estas fechas del año en las que todo el mundo está de vacaciones, viendo la llegada de unas merecidas vacaciones o volviendo a una rutina en la que esta previsión del tiempo, tiempo mucho que ver. Podríamos empezar a ver en los mapas un giro importante que pondrá fin a la que ha sido la cuarta ola de calor del verano. Esta fecha la debemos tener muy presente.

El momento en el que acaba la ola de calor en España

España se prepara para ver cómo llega ese punto y final de la ola de calor que se ha convertido en la cuarta de la temporada. Una novedad que puede convertirse en una ligera mejoría que nos permitirá empezar a ver un verano un poco diferente, no como pensaríamos, sino con unas temperaturas que no esperaríamos.

Este mes de julio que dejamos atrás, lo vamos a ver como uno de los más calurosos de los últimos tiempos, desde la distancia y pensando en lo que podría pasar en estos días en los que realmente tocará estar preparados para hacer posible lo imposible.

Este tiempo que tenemos por delante, es un pequeño avanza, sobre todo, si tenemos en cuenta lo que puede pasar en unos días en los que las temperaturas que pueden convertirse en las grandes protagonistas. Estaremos muy pendientes de esta situación que puede darnos un pequeño respiro.

Sólo con ver el termómetro bajar un poco, en especial por la noche, el cambio puede ser significativo. Es hora de organizar unos días en los que vamos a ver llegar un cambio importante que hacen que coincidan Jorge Rey y la AEMET.

La ola de calor en España tiene fecha de final

Estos últimos días de julio hemos tenido que ver llegar un importante cambio que nos sumergirá de lleno, en unas jornadas en las que realmente podremos empezar a ver llegar un cambio de tendencia importante. Es momento de conocer qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que cada pequeño gesto cuenta.

Tal y como nos explica esta previsión del tiempo de la AEMET: «Durante el sábado 1 la zona de mayor afectación será la vertiente atlántica de Andalucía y la cuenca del Genil, donde se alcanzarán los 40-42 ºC. Sin embargo, en buena parte del tercio oriental peninsular se producirán descensos debido al flujo fresco del Mediterráneo; que serán ligeros pero suficientes para no alcanzar el nivel naranja de aviso y, por lo tanto, es probable que para este día ya no se cumplan las condiciones de aviso especial de ola de calor. A partir del mediodía del domingo 2, el acercamiento de una vaguada desde el oeste, traerá un cambio de masa de aire generalizado, que hará descender las temperaturas primero en el cuadrante suroccidental y el lunes 3 en toda la Península y Baleares, alcanzando unos valores térmicos más propios de estas fechas. En Canarias, el progresivo descenso de la capa húmeda, que, sumado al ambiente cálido y estable, dará lugar a ascensos marcados de temperatura, con calima por encima de esta capa. Así, las temperaturas permanecerán con valores muy elevados en zonas poco ventiladas de las vertientes sur de las islas, sin alcanzar las condiciones de aviso especial, superando los 37-39 ºC en el sur de Gran Canaria, así como 34-37 ºC en Tenerife, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote».

Siguiendo con la misma explicación: «Persistirá un tiempo estable en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados, quedando el norte de Galicia y Cantábrico occidental con cielos nubosos y probables lluvias débiles y dispersas remitiendo durante la tarde. También nubosidad baja en el Estrecho y oeste de Alborán, así como al principio en otros puntos del norte peninsular y del área mediterránea. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en el tercio este, con chubascos y tormentas que es probable que sean fuertes y vayan acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento en el Pirineo oriental, entorno del bajo Ebro, Murcia, Albacete y Comunidad Valenciana, donde podrían ser localmente muy fuertes. En Canarias, intervalos de nubes bajas en los norte y cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas al sur. Bancos de niebla matinales en regiones de Baleares y norte peninsular, con brumas costeras en el Estrecho y Alborán. Calima en Canarias y en el sur peninsular.

Las temperaturas máximas ascenderán de forma ligera en la mayor parte del país, más acusadamente en el norte y noroeste peninsular, y exceptuando en el tercio oriental y norte de Baleares con descensos. Se mantendrán por encima de 35 grados en amplias zonas de Canarias y de la Península, exceptuando el tercio noroeste, así como en zonas de Baleares; superando incluso los 40 en la vertiente atlántica de Andalucía».