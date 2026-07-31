José Antonio Maldonado, meteorólogo, advierte sobre el tiempo de este fin de semana: diez capitales de España sufrirán temperaturas de hasta 40 ºC

El tiempo este fin de semana es motivo de advertencia de José Antonio Maldonado, un meteorólogo experto que no duda en advertirnos de este aumento de temperaturas. Hasta diez capitales de España sufrirán temperaturas de hasta 40ºC. Será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en este fin de semana. La situación puede complicarse por momentos, en especial, si tenemos en cuenta que nos espera un fin de semana de cambios y de una actividad que puede convertirse en la antesala de algo más.

Nos vamos a enfrentar al verano más cálido de los últimos tiempos, con una importante ola de calor que puede convertirse en un problema para muchos. Sobre todo, si tenemos en cuenta que vamos a tener que afrontar un cambio de tendencia que será el que nos afectará de lleno. Estos días en los que pensábamos que el mes de julio nos regalaba un marcado cambio a mejor, volvemos a ver llegar una nueva ola de calor que nos trasladará a lo peor de estas fechas tan esperadas.

El meteorólogo José Antonio Maldonado tiene claro lo que nos estará esperando

José Antonio Maldonado tiene muy claro qué es lo que nos estará esperando con algunas novedades que pueden convertirse en la antesala de algo más. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede convertirse en un problema para todos. Estos días en los que pensábamos empezar a hacer planes lejos de este calor, vamos a tener que afrontar una situación muy diferente.

Este experto no duda en darnos algunas novedades que pueden llegar en cualquier momento. Estas temperaturas pueden acabar siendo las que nos marquen de cerca, con la mirada puesta a una serie de planes que pueden convertirse en una auténtica pesadilla.

El tiempo acabará siendo el que nos sumergirá de lleno en esta barrera de los 40ºC que puede volver a activar las alertas. Sobre todo, en aquellas comunidades que llevan mucho tiempo en plena ola de calor que puede marcar una importante diferencia. La AEMET no duda en activar todas las alertas ante un episodio que puede convertirse en la antesala de un inicio de mes para el que deberemos estar del todo preparados.

Diez capitales de España sufrirán temperaturas de hasta 40 ºC

Hasta 40ºC estas diez capitales de España sufrirán temperaturas que estarán por encima de lo que sería habitual. Una novedad que nos sitúa en unas cifras que obligan a activar todas las alertas, es hora de saber qué es lo que puede pasar con estas cifras en las que tocará saber qué es lo que nos estará esperando.

Tal y como nos explican desde El Tiempo: «El presente mes de julio ha sido el más cálido desde al menos 1965, superando incluso al de 2022. Teniendo en cuenta que, aunque estadísticamente julio es el mes más caluroso, a veces en agosto se registran temperaturas similares o superiores, por lo que existen muchas posibilidades de que este verano sea el más caluroso desde que hay registros. Las temperaturas superarán los 35 ºC en el centro de la Península, en Baleares y en algunas zonas de Canarias, situándose por encima de los 40 ºC en el suroeste y en el noreste. Se registrarán noches tropicales durante la próxima madrugada en Canarias, la cuenca del Ebro y el litoral mediterráneo. Los vientos serán en general flojos, con el suroeste arreciando por el interior durante la tarde. Mañana la nubosidad será abundante en Galicia y el Cantábrico. Se verán nubes bajas matinales en el área del Estrecho, la costa oriental de Andalucía, Ceuta y Melilla. Se esperan chubascos tormentosos durante la tarde en la Cordillera Cantábrica, puntos del interior este y los Pirineos, localmente intensos. En Canarias la situación será muy similar a la de hoy. Las temperaturas bajarán en el norte. Las máximas se mantendrán por encima de los 3 5ºC en el interior peninsular y de los 40 ºC en las cuencas del Guadalquivir y del Ebro y en el sur de Castilla-La Mancha. En el sur, costa mediterránea y Baleares se pueden registrar algunas noches tórridas. Predominaran los vientos flojos del suroeste, con brisas en la costa. Alisios fuertes en Canarias».

Siguiendo con la misma explicación: «El sábado amanecerá con nubes bajas matinales en Galicia y en las regiones cantábricas. En las zonas montañosas de las regiones mediterráneas se desarrollarán nubes por la tarde que podrán dar lugar a algún chubasco tormentoso. Calima en el sur peninsular y en el archipiélago canario. Subirán las temperaturas en el tercio norte. Rondarán los 40 ºC en el cuadrante nororiental, la meseta castellanomanchega y el valle del Guadalquivir. Según el modelo europeo, alcanzarán o superarán los 40 ºC en Badajoz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Lleida, Sevilla y Toledo».