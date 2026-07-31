El tiempo en España cambia en agosto: los expertos avisan de un aumento de las tormentas en la segunda mitad del mes

Los expertos avisan de un aumento de las tormentas en la segunda mitad del mes, el tiempo en España cambia en agosto y lo hace de tal forma que nos prepararemos para lo peor. Cuando pensábamos que las altas temperaturas eran la peor de nuestras pesadillas, llega un nuevo fenómeno que pone en riesgo, de la misma forma que las altas temperaturas o incluso peor, nuestras actividades al aire libre.

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una seria advertencia ante lo que está a punto de llegar, una serie de cambios destacados que pueden marcar la diferencia y sin duda alguna se convertirá en algo esencial. Tocará saber en todo momento qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente el tiempo se convierte en un importante problema. Para esos planes o fiestas locales que acaban inundando la geografía española, pero también para un evento que puede convertirse en el más esperado del siglo, es hora de esperar lo inesperado. Son tiempos de conocer este cambio de tendencia que, sin duda alguna puede marcar un mes de agosto muy especial.

Cambia el tiempo en España en agosto

Agosto es el mes en el que todo se para, son muchos españoles los que deciden parar la actividad para descansar un poco. Frenar la actividad que tienen entre manos, para descubrir un poco nuestro país o algún punto de fuera del territorio. Es la época de vacaciones por excelencia.

También es el momento que muchos hacen sus esperadas fiestas de ciudades o pueblos que se tiñen de banderas, luces y música para celebrar unas jornadas en las que el buen tiempo debe ayudarnos a empezar a celebrar estos días cargados de actividad.

El tiempo se convierte en el mes de agosto en uno de los grandes protagonistas en los que cada pequeño detalle puede marcar la diferencia. Es hora de conocer lo que podría pasar en estos días en los que en realidad tendremos que seguir claramente este cambio de ciclo que puede tirar por tierra todas las actividades al aire libre.

La AEMET nos prepara para lo peor en un mes de agosto en el que parece que los mapas del tiempo nos van a dar más de una sorpresa del todo inesperada. Con ciertos detalles que pueden ser esenciales en estos días que tenemos por delante.

Los expertos avisan de un aumento de las tormentas en la segunda mitad del mes

Este mes de agosto todo parece indicar que vamos a tener que sacar el paraguas, en estos días en los que realmente puede convertirse en un problema. La situación se complicará por momentos y puede tirar por tierra gran parte de nuestras vacaciones en las que parecerá que todo se mueve.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo Meteored: «El mes de julio acabará con calor extremo y agosto empezará igual. En los dos primeros meses del verano climatológico, España y Europa han sufrido una sucesión de olas de calor que han dejado cientos de récords en el continente. Ahora, nuestro territorio se prepara para la cuarta ola de calor de este verano 2026, que dejará temperaturas de más de 40 ºC en amplias zonas y noches tropicales o incluso tórridas. No obstante, como hemos ido adelantando en Meteored en las últimas jornadas, empieza a intuirse un posible cambio de patrón atmosférico que podría traer calor menos extremo y más tormentas a partir del 10 de agosto, aproximadamente. Esta es una tendencia con la que vienen insistiendo los mapas desde hace semanas: la canícula podría acabar con ambiente más inestable».

Siguiendo con la misma explicación: «El calor sigue siendo intenso, especialmente en la primera quincena, que coincide con la segunda parte de la canícula. Eso sí, en agosto ya se va notando que las noches se van alargando, por lo que en el interior suele hacer más fresco cuando se pone el sol. La precipitación media acumulada en agosto es de algo más de 20 l/m², siendo extremadamente irregular y frecuentemente en forma de chubascos o tormentas. Es el segundo mes más seco del año, pero en algunos sectores del Pirineo, Teruel y del litoral central de Cataluña es un período que suele ser húmedo gracias a estos aguaceros de carácter convectivo».

Hasta esta fecha vamos a tener un calor intenso dominando la previsión del tiempo: «En lo que respecta a las anomalías térmicas, hasta el 10 de agosto los mapas insisten en que serán muy importantes en el interior de las comunidades mediterráneas y el Pirineo, con temperaturas que podrían ser de 3 a 6 ºC más altas respecto a la media de la época. En el resto de España, incluyendo los archipiélagos, pueden situarse entre 1 a 3 ºC por encima del promedio. Tan solo en zonas del extremo oeste se situarían en torno a los valores habituales».