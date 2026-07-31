Cielo nuboso con predominio de nubes bajas y algunos claros en Álava. Se esperan lluvias débiles, especialmente en la mitad sur. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente en Bizkaia, mientras que las máximas descenderán, notablemente en el sur. Viento flojo a moderado del norte. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: jornada de nubes y posibles chubascos

El cielo se despereza lento en Bilbao, con una mezcla de nubes que dibuja un lienzo gris sobre la ciudad. A lo largo de la jornada, comenzando con temperaturas suaves que rondan los 20 grados, es probable que la lluvia haga acto de presencia, especialmente por la mañana, cargando el ambiente con una humedad notable. El viento, leve y constante del norte, nos mantendrá acompañados a lo largo del día.

Ya por la tarde, la temperatura ascenderá hasta alcanzar los 28 grados, pero no hay que bajar la guardia, ya que el riesgo de chubascos persistirá en el horizonte. A medida que el sol se va ocultando tras las montañas, alrededor de las 21:34, el ambiente se tornará más fresco, ofreciendo un respiro reconfortante después de una jornada marcada por la inminente lluvia y el aire denso de verano.

Ambiente inestable con altas probabilidades de lluvia en Baracaldo

En Baracaldo, el día comienza envuelto en una atmósfera incierta, con nubes que se arremolinan en el horizonte, presagiando la llegada de una jornada marcada por la inestabilidad. La luz matutina apenas logra abrirse paso entre el gris, mientras el viento comienza a cobrar fuerza, prometiendo cambios en el tiempo.

A medida que avanza la jornada, la mañana se presenta con temperaturas alrededor de 20 °C, pero la tarde traerá consigo un descenso notable, alcanzando solo 26 °C. La probabilidad de lluvias es alta, con un 100% a mediodía y se mantendrá en un 70% por la tarde-noche, acompañado de ráfagas de viento que superarán los 7 km/h. Es un día para no olvidarse del paraguas, ya que la humedad también será palpable.

Guecho: día gris con posibilidades de lluvia

La jornada amanece con una probabilidad de lluvia del 100%, lo que nos anticipa un día gris en Guecho. Con temperaturas que oscilarán entre los 20 y los 26 grados, la sensación térmica también alcanzará un máximo de 26°C, aunque el ambiente se sentirá pesado por la alta humedad, que en ocasiones superará el 85%. Durante la mañana, el cielo estará mayormente cubierto, con una fuerte posibilidad de lluvias hasta el mediodía. El viento soplará del norte a una velocidad moderada de 10 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 7 km/h.

A medida que avancemos hacia la tarde, la situación parece mejorar un poco. Aunque todavía existe un 40% de probabilidad de lluvia, las nubes comenzarán a despejarse, permitiendo que la temperatura se mantenga en torno a los 24 grados. La tarde será más tranquila con momentos de luz, gracias a las 14 horas de luz solar que tendremos hasta la puesta del sol a las 21:35. Así, aunque el tiempo comenzará inestable, hacia la noche podremos disfrutar de un ambiente más sereno y agradable.

Santurce: cielos nublados con posibilidad de lluvia

La jornada transcurre con un tiempo templado, donde la mañana presenta cielos parcialmente nublados que pueden dar paso a pequeñas lluvias. La temperatura oscilará entre los 20 y 26 grados y aunque se percibirán vientos suaves, no se esperan cambios drásticos en el ambiente.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas en un ambiente tranquilo. Aprovechar las horas del día permitirá disfrutar de momentos agradables en la ciudad, a pesar de las ligeras probabilidades de lluvia que pueden surgir en la tarde.

Nublada y lluviosa con ambiente cálido en Basauri

El tiempo en Basauri se presenta bastante inestable esta jornada. Por la mañana, los cielos estarán cubiertos, con una temperatura mínima de 19 grados que podría dar una sensación aún más fresca. A medida que avancemos hacia la tarde, la lluvia será protagonista, con temperaturas alcanzando un máximo de 28 grados, aunque el ambiente se sentirá más cálido debido a la humedad.

Con el viento del norte soplando suavemente, la posibilidad de chubascos se mantiene alta durante todo el día, así que es recomendable llevar un paraguas a mano. La tarde-noche se prevé húmeda, por lo que si salen, es mejor optar por ropa impermeable y cómoda.