El paddle surf se ha convertido en uno de esos planes habituales de verano. Llegas a la playa, alquilas una tabla y en pocos minutos estás en el agua. No parece complicado y, de hecho, mucha gente se lanza a practicarlo sin apenas experiencia. El problema surge cuando no sabemos cuál es la normativa al respecto o pensamos que por estar tranquilamente sobre el agua con una tabla no pueden multarnos pero no es así, y de hecho es lo que han aprendido un grupo de turistas que tras ponerse a hacer paddle surf han sido multados con 250 euros.

Todo ha ocurrido en Grecia cuando un turista de un grupo salió con su tabla como cualquier otro día de vacaciones, pero la cosa no acabó bien. Lo que iba a ser un rato tranquilo en el mar terminó con una multa de 250 euros y bastante revuelo después. El motivo no fue nada raro, sino algo bastante básico y es que no llevaba chaleco salvavidas. Y allí, a diferencia de lo que muchos piensan, no es opcional. El caso se hizo viral tras publicarse un vídeo del momento, y a partir de ahí empezaron las dudas sobre hasta qué punto los turistas conocen las normas antes de meterse al agua.

Un grupo de turistas salen de excursión con la paddle surf y terminan con una multa de 250 euros

Ocurrió a mediados de julio en la playa de Ai Giannis, en la isla de Lemnos. El turista estaba navegando con su tabla sin más, sin llamar la atención, hasta que se encontró con una inspección de la autoridad portuaria. Fue entonces cuando comprobaron que no llevaba chaleco salvavidas. No hubo mucho margen: la normativa es clara y la sanción llegó en el momento. 250 euros por salir al agua sin el equipo obligatorio.

La escena quedó grabada y acabó en TikTok, donde corrió rápido. A partir de ahí, se generaron comentarios de todo tipo. Algunos defendían la multa, otros ponían el foco en lo mismo: hay mucha gente que no sabe que estas normas existen hasta que le pasa algo así.

Las reglas del paddle surf en Grecia que muchos desconocen

Aunque desde fuera parezca una actividad sencilla, en Grecia está bastante regulada. Y una de las normas clave es precisamente esa: llevar chaleco salvavidas siempre, sin excepciones. A partir de ahí, hay más condiciones. Sólo puede ir una persona por tabla, hay una edad mínima y se da por hecho que quien entra al agua sabe nadar. Además, no se permite alejarse más de 500 metros de la costa.

También hay limitaciones bastante claras en cuanto a las condiciones. Nada de salir con mala mar, ni de noche, ni acercarse a zonas donde haya bañistas. Son reglas básicas de seguridad, pero lo cierto es que muchos turistas no las tienen en cuenta hasta que se encuentran con un control.

¿Te puede pasar lo mismo en España? Esto es lo que debes saber

Después de conocer este caso, la duda surge sola. En España, la situación no es exactamente igual, pero eso no significa que no haya normas. De hecho, la regulación depende en gran medida de dónde se practique paddle surf y de la autoridad competente en cada caso. En el mar, la normativa se enmarca dentro de la seguridad marítima y depende de la Dirección General de la Marina Mercante y de las Capitanías Marítimas, aunque también pueden influir las ordenanzas municipales en playas concretas. Por eso, las condiciones pueden variar de un punto a otro de la costa.

En general, cuando se navega muy cerca de la orilla y dentro de zonas habilitadas, las exigencias son menores. Sin embargo, al alejarse de la costa o salir de esas áreas, pueden aplicarse requisitos adicionales de seguridad, como el uso de determinados elementos de protección. Además, hay accesorios que, aunque no siempre son obligatorios, se consideran fundamentales. Es el caso del leash, la cuerda que une al usuario con la tabla y que evita quedarse a la deriva tras una caída.

En ríos y embalses, la regulación cambia. En estos casos, la competencia corresponde a las confederaciones hidrográficas, que pueden exigir autorizaciones previas o limitar el uso en determinadas zonas, algo que muchos usuarios desconocen.

Controles y recomendaciones para evitar problemas

Lo que deja claro este caso es que los controles existen y, en temporada alta, se intensifican. No sólo en Grecia, también en otros destinos turísticos donde las autoridades vigilan cada vez más el uso de material y el cumplimiento de las normas. En muchas playas, además, estas inspecciones no se centran únicamente en el paddle surf, sino en todo tipo de actividades acuáticas. El objetivo es evitar situaciones de riesgo que puedan afectar tanto a quienes practican el deporte como al resto de bañistas.

Por eso, antes de alquilar una tabla o lanzarse al agua en vacaciones, conviene dedicar unos minutos a informarse. Saber qué está permitido y qué no puede marcar la diferencia entre una simple anécdota de verano y una multa de 250 euros que nadie tenía prevista.