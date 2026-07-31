Es oficial: los trabajadores tienen hasta 4 días de permiso pagado para ausencias familiares y el artículo 37 lo avala

A pesar de que cualquier trabajador tiene clara cuál es el horario de su jornada laboral, a veces ocurren imprevistos que no entienden de horarios. Ya sea una llamada del colegio, un accidente o una urgencia médica en casa, puede darse el caso de que nos obligue a dejar el trabajo en cuestión de minutos. Y durante años, muchas personas han tenido que resolver estas situaciones como podían, tirando de vacaciones o perdiendo parte del salario.

Sin embargo, la legislación laboral contempla este tipo de casos. El Estatuto de los Trabajadores recoge un permiso específico para ausentarse por motivos familiares urgentes sin que eso suponga una pérdida económica. Es un derecho que existe desde hace tiempo, pero que ahora está generando más interés por su aplicación real en el día a día. La clave está en el artículo 37, donde se regulan distintos permisos laborales. Entre ellos, se incluye la posibilidad de ausentarse por causa de fuerza mayor cuando exista una situación urgente relacionada con familiares o convivientes. Una herramienta pensada para responder a situaciones que no pueden esperar.

Los trabajadores tienen hasta 4 días de permiso pagado para ausencias familiares

El artículo 37 del Estatuto regula buena parte de los permisos laborales en España. Ahí se recogen desde los días por matrimonio hasta las ausencias por fallecimiento de un familiar o las reducciones de jornada para el cuidado de hijos. Dentro de ese mismo marco se incluye el permiso por fuerza mayor. La norma permite al trabajador ausentarse cuando exista una urgencia familiar que requiera su presencia inmediata, como una enfermedad o un accidente.

No se trata de un permiso que se pueda planificar con antelación. Está pensado para situaciones imprevistas que obligan a actuar en el momento. Por eso, en muchos casos, basta con comunicarlo a la empresa y justificarlo después. Además, la empresa puede solicitar una acreditación del motivo. No siempre será necesario presentarla en el momento, pero sí cuando se pida, especialmente si la ausencia se prolonga o genera dudas.

Hasta cuatro días al año sin perder salario

Uno de los puntos clave es que este permiso es retribuido. El Estatuto establece que el trabajador tiene derecho a cobrar las horas de ausencia equivalentes a un máximo de cuatro días al año. Esto no implica que tengan que utilizarse como días completos. En la práctica, muchas veces se emplean por horas, en función de la urgencia y de la situación concreta.

Durante un tiempo hubo bastante confusión sobre este punto. Algunas empresas entendían que sólo debían pagar estas ausencias si el convenio colectivo lo recogía expresamente. Eso provocó que en muchos casos se descontaran del salario. Sin embargo, esta interpretación ha ido perdiendo fuerza con el tiempo, especialmente tras varias resoluciones judiciales.

La sentencia que aclara la obligación de pagarlo

El Tribunal Supremo ha terminado de despejar las dudas con una sentencia reciente. En ella se establece que estas ausencias deben ser retribuidas hasta un máximo de cuatro días al año, incluso aunque el convenio colectivo no lo mencione. Esto refuerza la idea de que no se trata de una mejora opcional, sino de un derecho reconocido por la ley. A partir de ahí, las empresas no pueden descontar estas horas del salario si se cumplen las condiciones.

El fallo llega después de que varios sindicatos denunciaran que algunas compañías no estaban aplicando correctamente este permiso. Con esta decisión, la interpretación queda bastante clara.

Qué situaciones cubre este permiso

Este permiso está pensado para situaciones concretas que pueden surgir en cualquier momento. Por ejemplo, una urgencia médica, un accidente o la necesidad de atender a un familiar de forma inmediata. También incluye a las personas convivientes, no solo a familiares directos. Esto amplía su alcance y lo adapta a distintos modelos de convivencia. Eso sí, no se puede usar como un permiso libre. Tiene que existir una causa real y urgente. No es una alternativa a otros permisos ya regulados ni a los días de vacaciones.

Un paso más hacia la conciliación

Este tipo de medidas buscan facilitar la conciliación entre la vida laboral y personal. En la práctica, permiten que el trabajador pueda responder a una urgencia sin tener que preocuparse por el impacto económico. Durante años, muchas de estas situaciones se resolvían de forma improvisada. Con este permiso, al menos, existe un respaldo legal claro. Además, también tiene un efecto en la organización familiar. El reparto de cuidados sigue siendo desigual en muchos casos, y este tipo de derechos intenta equilibrar esa realidad poco a poco.

Qué conviene tener en cuenta

Para evitar problemas, lo más importante es comunicar la ausencia a la empresa lo antes posible y explicar el motivo. Después, si se solicita, habrá que justificarlo con algún documento. También es recomendable revisar el convenio colectivo, ya que puede concretar cómo se aplica este permiso en cada caso, aunque no puede eliminar el derecho a cobrarlo.

En cualquier caso, se trata de una herramienta útil para situaciones puntuales que pueden surgir en cualquier momento. Un respaldo que permite actuar con más tranquilidad cuando aparece una urgencia familiar.