Muere Franco Baresi, leyenda del fútbol italiano

Franco Baresi, una de las mayores leyendas de la historia del Milan y del fútbol italiano, ha fallecido este viernes a los 66 años después de una larga enfermedad, según confirmó el club rossonero a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. La noticia ha provocado una enorme conmoción en el mundo del deporte, que despide a uno de los mejores defensas de todos los tiempos y a un futbolista recordado también por sus valores y su fidelidad al Milan, único club en el que jugó.

«La historia del Milan está en lágrimas por el fallecimiento de Franco Baresi. Su ejemplo y su profundidad serán, para siempre, al igual que la camiseta con el número 6, parte integrante y fundamental del ADN y del recorrido de todo el club», expresó la entidad italiana en su emotivo mensaje de despedida. El club también trasladó sus condolencias a la familia del ex futbolista y aseguró que el dolor por su pérdida es compartido por toda la afición rossonera.

Franco Baresi dedicó toda su carrera profesional al Milan, un caso cada vez más excepcional en el fútbol moderno. Tras iniciarse en el equipo de su localidad natal, cerca de Brescia, dio el salto a la cantera del conjunto lombardo en la década de los setenta. Debutó en la Serie A el 23 de abril de 1978, con apenas 17 años, iniciando una trayectoria que se prolongó hasta 1997 y que lo convirtió en el gran capitán de una de las etapas más exitosas de la historia del club.

Franco Baresi, leyenda en Italia

Durante casi dos décadas defendió la camiseta del Milan en más de 500 partidos oficiales y levantó un impresionante palmarés. Conquistó seis títulos de la Serie A, cuatro Supercopas de Italia, tres Copas de Europa, tres Supercopas de Europa, dos Copas Intercontinentales y una Copa Mitropa, siendo el líder de una generación que marcó una época bajo la dirección de entrenadores como Arrigo Sacchi y Fabio Capello. Como homenaje a una trayectoria irrepetible, el Milan retiró el dorsal número 6, un reconocimiento reservado únicamente para las mayores leyendas de la entidad.

Además de convertirse en un icono absoluto del Milan, Franco Baresi dejó una profunda huella en la selección italiana. Disputó 82 encuentros con la Azzurra y participó en tres ediciones de la Copa del Mundo. Formó parte del combinado que conquistó el Mundial de España 1982 y, doce años después, fue uno de los grandes referentes de la selección que alcanzó la final del Mundial de Estados Unidos 1994, perdida frente a Brasil en la tanda de penaltis.

Su delicado estado de salud se conoció hace casi un año, cuando en agosto de 2025 un reconocimiento médico rutinario detectó un nódulo pulmonar. El ex futbolista fue sometido a una intervención quirúrgica para extirparlo, aunque nunca llegó a recuperarse por completo. Su última aparición pública tuvo lugar en el estadio de San Siro durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, donde ejerció como portador de la antorcha junto al histórico capitán del Inter, Giuseppe Bergomi. Con su fallecimiento desaparece una figura imprescindible del fútbol italiano, pero su legado permanecerá para siempre tanto en San Siro como en la memoria de millones de aficionados.