Infantino aparece en Marruecos en la celebración del 27 aniversario de la coronación de Mohammed VI

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se ha presentado este jueves a la celebración del 27º aniversario de la coronación de Mohammed VI de Marruecos. Su visita ha generado una gran polémica, ya que el evento se ha desarrollado a muy cerca de Castillejos, donde la Guardia Civil ha estimado que más de 5.000 inmigrantes ilegales han entrado en Ceuta en las últimas 24 horas, aunque la televisión marroquí ya habla de 30.000.

La visita del suizoitaliano deja en evidencia su buena relación con el país africano. En el contexto deportivo, esto afecta directamente al Mundial de 2030, donde España está peleando para que la final de la Copa del Mundo se juegue en alguno de sus estadios.

Más allá del fútbol, su visita deja una imagen muy cuestionable en un momento de alta tensión. Marruecos ha aumentado la hostilidad después de que Mohamed VI haya indultado a 1.788 presos en plena avalancha migratoria sobre Ceuta.

Infantino ha sido el único invitado internacional sin rango diplomático que ha podido saludar al monarca. Además, también han asistido algunos jugadores de la selección, como Brahim Díaz o Yassine Bonou. El evento se ha celebrado en la plaza de la prefectura de M’diq-Fnideq, en el norte del país.

El Mundial de 2030 peligra

La tensión entre la FIFA y España podría crecer después de este suceso. La gran relación con Marruecos es más que evidente y el condicionante de la final de la Copa del Mundo tiene un gran peso. El presidente tendrá que tener en cuenta el dato de que La Roja se presenta como la vigente campeona.