Abascal culpa de la «invasión» de Ceuta a Sánchez: «La emergencia nacional se resuelve echándole»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha estallado este jueves contra Pedro Sánchez a raíz de la avalancha migratoria que está sufriendo Ceuta en los últimos días. El líder de la formación ha calificado al presidente del Gobierno de «traidor», «corrupto» e «indecente», y ha sostenido que Sánchez «actúa como el enemigo del pueblo español». Para Abascal, la que él mismo define como «emergencia nacional» solo tendría una salida posible: «echándole y sentándole en el banquillo».

El dirigente de Vox ha dirigido además un mensaje de auxilio a la ciudad autónoma a través de sus redes sociales, con un «SOS Ceuta», y ha rechazado de plano que lo ocurrido responda a una huida de la guerra o de la pobreza. A su juicio, se trata de «una invasión» protagonizada por «hombres en edad militar» a los que, según ha afirmado, habría convocado el propio Ejecutivo para que «asalten nuestras fronteras» y terminen después «deambulando por las calles de España diciendo Viva Pedro Sánchez».

Abascal ha señalado de forma directa al presidente del Gobierno como responsable de las consecuencias derivadas de la situación. «De cada violación, de cada puñalada y de cada sablazo al bolsillo de los españoles para mantenerlos… hay un culpable directo», ha escrito el líder de Vox a través de sus redes sociales, antes de identificar a ese responsable como «el jefe de la mafia» que, según su relato, estaría «llamando desesperadamente a más sicarios para mantenerse en el poder».

Las declaraciones de Abascal llegan en medio de una situación límite en cuanto a presión migratoria en la ciudad autónoma. Ceuta, con 84.208 habitantes censados, ha recibido en apenas unos días a 1.500 inmigrantes en situación irregular, una cifra que, trasladada proporcionalmente al conjunto de España, equivaldría a la llegada de un millón de personas en todo el territorio nacional. El propio presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, ha cifrado en un 2% el porcentaje de población que representan estos recién llegados en solo diez jornadas.

Los datos aportados por el Gobierno ceutí agravan el diagnóstico. Según Vivas, la sobreocupación en el área destinada a menores alcanza ya el 2.400%, mientras que el número de inmigrantes que permanecen fuera de los centros de estancia temporal supera al de quienes están dentro de ellos. El propio miércoles, más de 800 personas procedentes de Marruecos y Argelia intentaron entrar de forma irregular en la ciudad, la mayoría a nado, a lo que se suman otras 300 entradas diarias que sí logran consumarse a través de la frontera. Vivas ha calificado la situación de «absoluta emergencia humanitaria y social» y ha reclamado un mando único capaz de ofrecer una respuesta «enérgica, decidida e inmediata».