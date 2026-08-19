Un inmigrante ilegal agrede con un ‘mataleón’ a un anciano de 80 años que le acababa de dar pan en el Mercado Central de Ceuta

El pasado martes 11 de agosto, un inmigrante ilegal robó y agredió a un anciano bajo la técnica del mataleón, en el Mercado central de Ceuta. El anciano salía del supermercado cuando un inmigrante le pidió comida. El hombre de 80 años le dio una barra de pan y siguió su camino. Rápidamente, otro inmigrante apareció en escena, le arrebató el pan al primero y se dirigió a la espalda para hacerle una llave estranguladora conocida como mataleón, con el objetivo de robarle. Según ha explicado Carlos, el hijo de la víctima, su padre «pudo zafarse y con la ayuda que recibió pudo seguir su camino».

Carlos ha relatado que las secuelas mentales a las que se enfrenta su padre han trascendido a un nivel muy preocupante, por lo que se ha visto obligado a llevarse a sus progenitores hasta la península: «Me los he tenido que llevar a Málaga para que pasen una buena temporada allí. Él está emocionalmente muy afectado, incluso le recomendé que fuera al psiquiatra para recibir tratamiento porque no estaba bien». El ciudadano ceutí cuenta como debía estar pendiente porque «no podían salir solos», debido a la gran situación de inseguridad que atraviesa la ciudad desde finales del mes de julio.

En una entrevista en Espejo Público, el hijo del agredido desmiente a todos aquellos que explican que este tipo de incidentes son excepcionales: «No es un caso aislado, a la madre de un amigo le asaltaron también. Le robaron las bolsas de la compra a la salida de un supermercado que está justo enfrente de la delegación del gobierno. Otro amigo que tiene una tienda de pesca me cuenta otro caso de una señora a la que asaltan de la misma forma.» El hijo del agredido explica que esto es «algo habitual», rechazando el término de «pobrecitos» hacia los inmigrantes ilegales: «Aquí ya hay bandas de delincuentes, aquí ha entrado la peor chusma de Marruecos».

Carlos, además, es abogado, y explica concretamente qué pena buscan para el inmigrante detenido por agredir a su padre: «No vamos a pedir su expulsión directa, vamos a pedir la prisión con la pena máxima. La pena por robo con violencia es de 2 a 5 años, y nosotros vamos a pedir los cinco. Porque, ¿para qué nos sirve una orden de expulsión si luego en Marruecos no lo aceptan? ¿Qué lo voy a tener, por la cara, que le salga gratis? No, prisión. Que se coma los cinco años y después se le expulse».

Precisamente, este miércoles Hanan Alcalde, activista pro Hamás conocida en redes sociales como Barbie Gaza, ha acusado de islamofobia a los ceutíes por tener miedo y explica que «te puede agredir cualquier persona, puede ser tu vecino, no te tiene que agredir por el hecho de ser inmigrante», Ante estas declaraciones, Carlos es tajante: «Esta señora miente, su profesión es ser activista. Lo que quieren es un moros contra cristianos y esto no es así. Esto es gente de bien contra delincuentes».

El abogado se muestra muy preocupado por la situación actual de Ceuta, sobre todo en las barriadas: «Eso parece una película de zombies o como La Purga, se le cuelan por las ventanas… A mí me cuentan empleados que los ven desde los balcones y están pendientes a ver si salen para meterse en sus casas, no pueden tender la ropa porque se la roban». Carlos finaliza su entrevista en ‘Espejo público’ decepcionado con el estado de su ciudad, catalogándola de «ciudad sin ley».