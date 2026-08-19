‘Barbie Gaza’ resta importancia a las violaciones en Ceuta: «No todas se han denunciado, muchas no han reconocido a su agresor»

Hannan Alcalde, conocida como Barbie Gaza, ha hablado hoy en La mirada crítica sobre la invasión de Ceuta. La influencer y activista ha querido defender, de todas las formas posibles, al Gobierno de Pedro Sánchez ante esta crisis y ha restado importancia a las 15 denuncias por violación que se han registrado en las últimas semanas en la ciudad autónoma.

Respecto a las violaciones que se han registrado, muchas de ellas por parte de los inmigrantes ilegales recién llegados, ha dicho: «No todas se han denunciado, muchas víctimas no han podido reconocer a su agresor, y uno de los violadores es español. También hay otras situaciones de vulnerabilidad donde se les está ofreciendo cama a cambio de relaciones. Las propias chicas lo han relatado. También se les están ofreciendo camas en garajes por 500 euros la semana; es decir, también se está aprovechando parte de la sociedad de la situación vulnerable de estas personas».

Tras ello, ha insistido en que hay que entender que «hay dos víctimas en esta situación» porque, aunque la «sociedad de Ceuta está sufriendo las consecuencias, también se están vulnerando los derechos de los inmigrantes».

«Los inmigrantes no han llegado por la política de Sánchez»

Además, la activista, que ayer mismo reapareció en Ceuta en un Audi de alta gama para repartir comida entre los inmigrantes ilegales, ha querido defender a Pedro Sánchez a toda costa.

Cuando el presentador de La mirada crítica, José Luis Vidal, le ha preguntado si por parte de la Administración Central se podría haber hecho mejor, Alcalde se ha limitado a decir: «Tendrías que haber dotado de recursos de emergencia urgentes a la ciudad para que pudiera gestionarlos, eso desde luego, pero que los inmigrantes no han llegado por la política de Sánchez. Sánchez visitó a Argelia para que nosotros pagásemos menos gas, porque el gas que pasa por Marruecos. Tenemos que pagar unas comisiones porque pasó directamente desde Marruecos y Sánchez negoció que pasara directamente desde Argelia hasta Almería y eso nos va a suponer una reducción en el coste del gas. Ante esa política exterior del gobierno de Sánchez, es que Marruecos responde con esta presión migratoria para que nos cueste el gobierno progresista de España».