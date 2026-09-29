¿Crees que eres fan de Maxi Iglesias? Demuéstralo con este test sobre su carrera
Es uno de los actores más populares de nuestro país y que ha presnetado una nueva película
Maxi Iglesias ha presentado hoy una nueva película en cines titulada Nuda propiedad, una cinta que le ha dado la oportunidad de interpretar a un tipo de personaje alejado del galán que siempre le ofrecen. ¿Eres fan de uno de nuestros actores más queridos? Demuéstralo contestando a este test de diez preguntas sobre su carrera.
Temas:
- Cine
- Maxi Iglesias
- Televisión
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