Televisión y Cine

¿Crees que eres fan de Maxi Iglesias? Demuéstralo con este test sobre su carrera

Es uno de los actores más populares de nuestro país y que ha presnetado una nueva película

Maxi Iglesias
Test sobre Maxi Iglesias (IA).

Maxi Iglesias ha presentado hoy una nueva película en cines titulada Nuda propiedad, una cinta que le ha dado la oportunidad de interpretar a un tipo de personaje alejado del galán que siempre le ofrecen. ¿Eres fan de uno de nuestros actores más queridos? Demuéstralo contestando a este test de diez preguntas sobre su carrera.

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