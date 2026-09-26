La reina Sofía recibe las llaves de Nueva Orleans y reivindica el papel de España en la independencia de EEUU

La reina Sofía ha viajado hasta Nueva Orleans para participar en una visita con un marcado carácter histórico. La madre del Rey Felipe VI se encuentra en la ciudad estadounidense con motivo del III Simposio America&Spain, un encuentro académico y cultural organizado por el Queen Sofía Spanish Institute con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se celebra en 2026. Durante estos días, la monarca está participando en diferentes actos relacionados con la historia que une a España con el país norteamericano y, especialmente, con el papel que tuvo nuestro país durante la independencia de las Trece Colonias.

La reina Sofía recibe las llaves de Nueva Orleans

Uno de los momentos más destacados de su visita ha tenido lugar en las calles de Nueva Orleans. La alcaldesa de la ciudad, Helena Moreno, ha entregado a la reina Sofía las llaves de la ciudad, un reconocimiento honorífico con el que Nueva Orleans ha querido distinguir a la monarca durante su estancia en Luisiana. El acto se ha celebrado coincidiendo con la inauguración de una de las históricas placas de cerámica de la calle San Pedro, cuya restauración está llevando a cabo una empresa española.

La elección de esta calle tampoco es casual. Su nombre recuerda la etapa en la que Nueva Orleans fue capital de la provincia española de Luisiana, entre 1762 y 1803, uno de los periodos que precisamente centra parte de este encuentro. Para este acto, la Reina Sofía ha apostado por un look elegante y sencillo, formado por una blusa negra con lunares blancos y un pantalón negro, demostrando una vez más su gusto por los estilismos clásicos para sus compromisos institucionales.

Después de este acto, la Reina se ha trasladado hasta la Catedral de San Luis, donde ha participado en la inauguración del III Simposio America&Spain250: Spain and the American Revolution along the Mississippi River. Durante la jornada, doña Sofía ha asistido a diferentes ponencias centradas en la presencia española en Luisiana y su influencia durante la Revolución Americana.

La agenda de la reina Sofía en Nueva Orleans también ha incluido un recorrido por una exposición en la que ha podido contemplar diferentes elementos relacionados con la presencia española en Luisiana. Entre ellos se encontraban los uniformes de Bernardo de Gálvez, una de las figuras clave de la presencia española durante la Revolución Americana, además de una bandera donada por la Embajada de España en Estados Unidos.

Durante esta visita, doña Sofía ha recibido también una proclamación del estado de Luisiana en la que se da la bienvenida a la monarca y se reconoce su labor filantrópica. Un nuevo gesto que se suma a las llaves de la ciudad que le había entregado previamente la alcaldesa de Nueva Orleans.

Un encuentro con los descendientes de una mujer esclavizada

Uno de los momentos más especiales de la visita ha llegado con el encuentro de la reina Sofía con Jane, Cynthia y Michael Henderson, descendientes de Agnes Deváux, una mujer esclavizada que consiguió su libertad después de que Bernardo de Gálvez, entonces gobernador de Luisiana, firmara su documento de manumisión a finales del siglo XVIII.

La historia de Agnes Deváux no es nueva para doña Sofía. El año pasado, durante su estancia en Washington, la reina ya tuvo la oportunidad de conocer a Jane y Michael Henderson, quienes le explicaron entonces la historia de su antepasada y su relación con Bernardo de Gálvez.

Ahora, un año después, la reina Sofía ha vuelto a encontrarse con ellos en Nueva Orleans, precisamente durante una visita en la que la historia compartida entre España y Estados Unidos está siendo el gran hilo conductor. Una agenda en la que la monarca ha tenido tiempo para conocer algunos de los capítulos menos conocidos de la presencia española en Luisiana y, al mismo tiempo, recibir el reconocimiento de una ciudad que mantiene todavía muy presente ese pasado español.