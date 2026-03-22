El emotivo encuentro de la Reina Sofía con Alcaraz en Miami: «Espero que lo disfrutes»

Carlos Alcaraz ha recibido una visita muy especial en Miami, donde está disputando el Masters 1000 de la ciudad estadounidense. La Reina Sofía, que está de visita oficial en Miami, ha querido ir a las instalaciones donde se juega este torneo para saludar a Carlos Alcaraz, además de a Rafa Jódar, el otro tenista español que sigue vivo en la competición.

En un cariñoso saludo, la Reina Sofía deseó suerte a Carlos Alcaraz, que juega en la noche de este domingo al lunes su segundo encuentro en Miami, ante Korda. En ese breve saludo, doña Sofía compartió unas palabras con el número 1 del mundo. «Espero que lo disfrutes», le dijo Alcaraz a la Reina Sofía, tal y como se ve en un vídeo compartido por la Casa Real.

La Reina Sofía se encuentra en Miami en el marco de una visita de tres días durante la que el viernes inauguró una iniciativa que conmemora la historia compartida entre Estados Unidos y España, por el 250 aniversario de la fundación de EEUU. Estando allí, aprovechó para saludar a Carlos Alcaraz y Rafa Jódar, tenistas españoles que están en este Masters 1000 de Miami.

Doña Sofía compartió unas palabras y se tomó varias fotografías, tanto con el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, como con Jódar, una de las mayores promesas del tenis español, que minutos antes acababa de sellar su pase a la tercera ronda del torneo.

«¿Cómo estás? ¿Todo bien?», le preguntaba Alcaraz a la Reina Sofía, a lo que la monarca contestaba que estaba «increíble». El murciano le dio las gracias por su apoyo y presentó a su equipo de entrenadores. Tras ello, la Reina también saludó a Rafa Jódar, que justo acababa de ganar su encuentro en Miami. Ambos son los dos tenistas que siguen vivo en este Masters 1000 que se disputa esta semana.