Carlos Alcaraz – Korda: cuándo es el partido del Masters 1000 de Miami, a qué hora empieza y canal de TV para verlo gratis en directo

Carlos Alcaraz se enfrentará a Sebastian Korda en la tercera ronda del Masters 1000 de Miami 2026 en lo que será un auténtico partidazo, ya que se mide a un tenista nacido en Florida, lugar donde se está jugando el torneo. El murciano arrancó ganando a Joao Fonseca y ahora el objetivo es ir superando cada fase hasta alcanzar a la gran final, donde podría verse las caras ante Jannik Sinner, un encuentro que todos los amantes de este deporte quieren ver. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por TV este choque de Carlitos.

¿A qué hora juega Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Miami 2026 contra Sebastian Korda?

Carlos Alcaraz debutó en el Masters 1000 de Miami 2026 frente al brasileño Joao Fonseca, al que se cargó en la segunda ronda de esta competición que se juega en Florida al imponerse con un doble 6-4. El murciano avanza a la tercera ronda, donde se tendrá que ver las caras contra el estadounidense Sebastian Korda, que juega en casa, ya que nació en el estado en el que se está desarrollando la competición. Eso podría darle algo de moral, pero el de El Palmar, número uno del ranking de la ATP, sigue siendo el gran favorito para llevarse este encuentro y también el título.

Y hablando del trofeo, el Masters 1000 de Miami es una competición que nunca se le ha dado especialmente bien a los españoles. Sergi Bruguera, Carlos Moyá, David Ferrer y Rafa Nadal lo intentaron alcanzando la final, pero ninguno fue capaz de llevarse el título a su casa. Es cierto que en el cuadro femenino Arantxa Sánchez Vicario sí consiguió conquistarlo en dos ocasiones, mientras que en el masculino Carlos Alcaraz fue el primero en lograrlo, esperando en esta edición llevarse su segundo entorchado en Florida.

La organización del campeonato que se disputa en Florida ha programado este Carlos Alcaraz – Korda correspondiente a la tercera ronda del Masters 1000 de Miami 2026 para este domingo 22 de marzo. El horario todavía no ha sido desvelado por la ATP, por lo que habrá que estar atentos al orden de juego cuando sea anunciado. Eso sí, el murciano jugará en la pista central del Hard Rock Stadium.

Horario del partido de Carlos Alcaraz vs Korda en Masters 1000 de Miami 2026

A nadie se le escapa que en este año 2026 todo le está sonriendo a Carlos Alcaraz. El murciano arrancó su aventura con Samuel López tras separarse de Juan Carlos Ferrero y lo hizo de la mejor manera conquistando por primera vez en su carrera el Open de Australia, siendo el tenista más joven en conquistar los cuatro Grand Slam. Posteriormente se llevó el título en el ATP 500 de Doha, mientras que en Indian Wells cayó en semifinales contra Daniil Medvedev, por lo que ahora espera olvidar ese tropiezo y salir campeón en el Masters 1000 de Miami 2026.

Este apasionante Carlos Alcaraz – Korda de la tercera ronda del Masters 1000 de Miami 2026 se jugará este domingo 22 de marzo. Estos dos tenistas se han enfrentado en cinco ocasiones en el circuito de la ATP y cuatro de ellas han caído del lado del murciano, que se impuso al norteamericano por última vez en 2024 en Roland Garros. El de Florida consiguió ganar en 2022 en Montecarlo, por lo que ha llovido mucho desde aquello.

Dónde ver el Masters 1000 de Miami 2026 y a Carlos Alcaraz en directo

Movistar+ fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en España los diferentes choques que se jueguen en esta edición del torneo en Florida. Este Carlos Alcaraz – Korda correspondiente a la tercera ronda del Masters 1000 de Miami 2026 se podrá ver por televisión en directo a través de canales como Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Tenemos que recordar que esta plataforma es de pago, por lo que el encuentro del murciano no se podrá ver gratis por TV.

Los seguidores del joven tenista de El Palmar y los amantes de este deporte tienen que saber que podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Carlos Alcaraz – Korda de la tercera ronda del Masters 1000 de Miami 2026 mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero tenemos que destacar que este medio pone a disposición de sus clientes su página web para que accedan con un ordenador. La aplicación de pago Tennis TV también está disponible, ya que tiene los derechos de todos los torneos de la ATP, menos de los cuatro Grand Slam.

Además, en la web de OKDIARIO encontrarás cada día la mejor información sobre lo que esté ocurriendo en el Masters 1000 de Miami 2026, donde estaremos prestando especial atención a nuestros representantes españoles. Publicaremos la crónica del Carlos Alcaraz – Korda cuando acabe el encuentro y también compartiremos con nuestros lectores las reacciones importantes que nos lleguen desde el Hard Rock Stadium.

Dónde escuchar por radio el Carlos Alcaraz – Korda del Masters 1000 de Miami 2026

Por otro lado, todos los aficionados a este deporte que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este partidazo de la tercera ronda del Masters 1000 de Miami 2026 tienen que saber que van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, RNE, Radio Marca u Onda Cero podrían conectar con Florida para narrar lo que esté haciendo Carlos Alcaraz en su choque ante Korda.