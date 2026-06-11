Baleares declara la guerra a los hackers con un ambicioso plan: 20 millones de euros para combatir los ciberataques

En un mundo cada vez más digitalizado, los hackers y los ciberataques se han convertido en un grave problema que afecta a millones de usuarios. Y para combatir esta lacra, el Govern de las Islas Baleares ha invertido un total de 20 millones de euros destinados a la implantación de software y formación de personas para combatir a los delincuentes virtuales.

Se trata de una ambiciosa estrategia que pretende coordinar tanto las actuaciones de las administraciones públicas del archipiélago como a las empresas y la propia ciudadanía. El objetivo no es otro que prevenir los ciberataques en un contexto digital donde tienen tanta presencia.

En este sentido, el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha advertido de que «más digitalización implica más exposición», por lo que el deber del Ejecutivo balear es impulsar medidas preventivas ante una amenaza que, según ha advertido, irá en aumento durante los próximos años.

A pesar de dicha inversión de 20 millones, el dirigente del Govern balear ha reconocido que la seguridad absoluta «no existe», aunque ha defendido que el plan que van a impulsar permite reducir riesgos y aumentar la capacidad de respuesta frente a posibles incidentes.

Además, hay que recordar que el Govern ya había realizado inversiones en esta materia durante estos últimos años, entre ellas la adjudicación de un contrato de diez millones de euros para reforzar los sistemas de protección de la administración autonómica.

Costa ha asegurado que las administraciones y las empresas de Baleares pueden estar «tranquilas» respecto a la protección de sus datos y ha sostenido que la nueva estrategia permitirá avanzar hacia una administración «más resiliente» frente a los ataques informáticos, además de reforzar la protección digital de la ciudadanía y del tejido empresarial de las Islas.

Por su parte, el director de PwC Business Security Solutions, Brais Chousa, ha señalado que el principal vector de entrada de los ciberataques sigue siendo el factor humano, motivo por el que ha defendido reforzar la formación y la concienciación de empleados públicos, empresas y ciudadanos.

Así, ha remarcado que la ciberseguridad no es únicamente una cuestión tecnológica, sino que también requiere adaptar procesos, cumplir con las exigencias normativas y fomentar una cultura de prevención. Además, ha advertido de que tecnologías como la inteligencia artificial están proporcionando nuevas herramientas a los ciberdelincuentes, lo que aumenta la complejidad de las amenazas digitales.