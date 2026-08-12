Emergencias de Baleares afronta el eclipse sin saber «dónde se va a mover la gente ni cuánta gente se va a mover»

El director general de Emergencias e Interior del Govern, Pablo Gárriz ha reconocido que existe cierta «incertidumbre» entre las autoridades por el hecho de que es complicado saber «dónde se va a mover la gente ni cuánta gente se va a poder mover».

«Sabemos cuál es el nivel de saturación de las carreteras a nivel ordinario, pero no cuál es la intención que tiene la gente. Por eso hemos trasladado un mensaje de planificación y de prevención para que la población se informe antes de salir y si en las zonas donde va a ir hay algún tipo de restricción que le impida circular con normalidad», ha señalado.

Para eso, ha subrayado que el Govern ha delimitado 26 zonas oficiales de observación repartidas por diferentes puntos del archipiélago donde los ciudadanos podrán ver el eclipse «en condiciones de seguridad, de acceso y de evacuación garantizadas».

«Indudablemente hay sitios que tienen un atractivo especial y por lo tanto entendemos que serán una palanca para que la gente trate de ir a esos puntos. También es cierto que en alguno de ellos convergen una serie de riesgos como el de incendios y por lo tanto aplicaremos restricciones», ha expuesto el director general de Emergencias.

En ningún caso, ha remarcado, estas son zonas a las que las autoridades recomienden acudir para observar el eclipse, dado que prevalece la petición de evitar desplazamientos innecesarios.

Baleares ha puesto en marcha su plan especial de emergencias de cara al eclipse solar total previsto para este miércoles 12 de agosto y ha desplegado ya los primeros efectivos que velarán por la seguridad en diversos puntos del archipiélago.

Las autoridades han constituido la mañana de este martes el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), en el que están representadas todas las administraciones, para activar el Plan Eclipbal en su nivel operativo uno.