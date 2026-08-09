Ejército y Guardia Civil desplegarán dispositivos especiales en Baleares por el eclipse del miércoles 12. En el caso de la Benemérita, formarán parte del operativo en las islas la Agrupación de Tráfico, patrullas de Seguridad Ciudadana, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), Servicio Marítimo, Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS), patrullas Fiscales y de Fronteras, Equipo Pegaso –para la interceptación de drones no autorizados-, unidades de reserva y seguridad GRS y el Servicio Aéreo (CUCO).

El Ejército, por su parte, se desplegará en la Serra de Tramuntana de Mallorca para garantizar la seguridad durante el día. Según ha detallado la Comandancia General de Baleares, desde este lunes día 10 y hasta el 14 de agosto el Mando Operativo Terrestre (MOT) desplegará una sección del Subgrupo Táctico Baleares en Mallorca con la misión de llevar a cabo misiones de presencia, vigilancia y disuasión.

La sección pertenece al batallón Filipinas del regimiento Palma 47 y tendrá la misión de realizar patrullas a pie y motorizadas en las zonas de Estellencs, Banyalbufar, Deià, Valldemossa, Escorca y Fornalutx.

El MOT, bajo mando del teniente general Julio Salom Herrera, es el órgano responsable de las Fuerzas Armadas encargado del planeamiento, conducción y seguimiento de todas estas operaciones bajo control operativo del Mando de Operaciones.

Las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión permiten detectar amenazas de forma anticipada y facilitar una respuesta inmediata y viable ante una potencial crisis.

Hay que precisar que el día del eclipse, el control de la movilidad se intensificará a partir de las 10:00 horas y se realizará un seguimiento continuo del aforo y de la evolución del tráfico.

A partir de las 15:00 horas, o antes si las circunstancias operativas así lo requieren, se restringirá la circulación general por la Ma-10, manteniendo únicamente los accesos autorizados para residentes, personas que acrediten la necesidad de acceder a sus alojamientos, servicios esenciales y transporte público regular.

La Guardia Civil desarrollará una «intensa labor informativa y preventiva» para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de disfrutar del eclipse con seguridad y minimizar los riesgos asociados a la elevada concentración de personas en espacios naturales.

En ese sentido, recomienda planificar los desplazamientos con antelación, consultar las páginas oficiales con los puntos de observación preferente y las zonas de exclusión, evitar desplazamientos innecesarios, seguir las indicaciones de los agentes y de los servicios de emergencia, estacionar únicamente en los lugares habilitados; disponer de agua, alimentos y combustible suficiente ante posibles retenciones derivadas de la elevada afluencia de vehículos; y respetar el entorno.

Protección Civil ha recordado que queda terminantemente prohibido encender fuego. Además, ha solicitado no estacionar vehículos sobre vegetación seca, mantener libres los accesos para los servicios de emergencia y consultar diariamente el nivel de riesgo de incendios en la zona.

Por último, para la propia observación del fenómeno astronómico, ha pedido usar únicamente gafas certificadas conforme a la norma ISO 12312-2, para lo que ha solicitado verificar la autenticidad de las gafas e inspeccionar los filtros antes de usarlos. A su vez, ha instado a supervisar en todo momento a menores de edad y a personas con discapacidad.

«No mires a través de cámaras, prismáticos o telescopios sin un filtro solar específico. No emplees filtros improvisados. Opta, si es posible, por métodos de proyección indirecta», ha añadido.