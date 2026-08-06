Primero un eclipse solar, luego una lluvia de meteoros: todo lo que ocurrirá la noche más larga de la astronomía

La noche más larga de la astronomía nos ayudará a ver llegar un eclipse solar y luego una lluvia de meteoros. Estamos iniciando el mes de agosto que nos llevará a descubrir una serie de procesos astronómicos que vamos a tardar cientos de años en volver a ver juntos. Empezando por un eclipse de sol total que realmente puede cambiarlo todo por completo. Es un fenómeno tan poco común que nos hará saber qué es lo que puede pasar en breve con este tipo de elementos que serán esenciales que tengamos en cuenta.

Vamos a ver llegar este cambio de tendencia en unos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. Este tipo de elementos que van de la mano puede hacernos mirar más al cielo y menos a la Tierra. En agosto disponemos de más tiempo y somos capaces de ver una lluvia de meteoros que puede acabar siendo el que nos acompañará para descubrir la esencia de estas estrellas que caen de forma regular en estas fechas. Son procesos cíclicos, pero que cuesta de ver juntos más de cien años.

Después del eclipse solar llegará una lluvia de meteoros

La noche más esperada para todos los amantes de la astronomía está a punto de llegar. En el mes en el que media España está de vacaciones o de fiestas, tendrá una puerta de entrada a nuestras vidas muy especial. Nadie va a olvidar el 12 de agosto, uno de los días más esperados por los amantes de lo místico.

Esta puerta de entrada entre la oscuridad y la luz, un eclipse es quizás algo para lo que no estamos preparados. Un cambio radical que puede convertirse en la antesala de algo más. En más de cien años no vamos a ver un eclipse total de sol, en España.

Un fenómeno que algunos de nuestros abuelos vieron en un 1905 que según dicen fue un año muy especial. Se pudieron ver unas estrellas brillantes que en este día parece que estarán acompañadas de un fenómeno de lo más especial, una lluvia de meteoros que nos invitará a seguir disfrutando del cielo.

Una combinación que nos hará sentir de lo más afortunados y quizás nos invitará a ver qué es lo que nos estará esperando después de la lluvia de meteoros.

Todo lo que ocurrirá la noche más larga de la astronomía

La noche más larga de la astronomía ocurrirá algo que puede ser clave en estos días en los que tenemos tiempo de prepararnos para lo peor. Con la mirada puesta a un día y una noche en la que tendremos mucho por hacer. En especial si seguimos las directrices de los expertos en astronomía que nos detallan lo que está por llegar.

Los expertos de Meteored nos explican que: «El próximo 12 de agosto de 2026 es una fecha marcada en rojo para astrónomos, aficionados y amantes del cielo: España vivirá el primer eclipse solar total visible desde la península en más de un siglo (el último tuvo lugar en 1912). Pero ese acontecimiento, por sí solo extraordinario, no llegará solo. La misma jornada coincidirá con el máximo de actividad de la lluvia de estrellas de las perseidas y con una inusual alineación planetaria que permitirá observar hasta seis planetas durante la madrugada. La combinación de estos tres fenómenos ha llevado a muchos divulgadores a bautizar la jornada como el «súper 12 de agosto», una coincidencia astronómica excepcional que convertirá al cielo en el gran protagonista desde antes del amanecer hasta bien entrada la noche. Una oportunidad que tardará décadas en repetirse».

Siguiendo con la misma explicación: «El fenómeno más esperado llegará durante la tarde. La Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra sobre una estrecha franja que atravesará el norte de España desde Galicia hasta Baleares. Quienes se encuentren dentro de esa banda podrán contemplar un eclipse solar total, un espectáculo que transforma por completo el paisaje durante unos minutos».

Pero por la noche también habrá un importante espectáculo: «Por si la emoción del eclipse no fuera suficiente, la noche del 12 al 13 de agosto coincidirá con el máximo de actividad de las perseidas, una de las lluvias de meteoros más famosas y observadas del año. Conocidas popularmente como lágrimas de San Lorenzo, las perseidas se producen cuando la Tierra atraviesa la nube de partículas dejadas por el cometa 109P/Swift-Tuttle. Al entrar en la atmósfera terrestre a velocidades cercanas a los 210.000 kilómetros por hora, estos pequeños fragmentos se calientan por fricción y generan brillantes trazos luminosos. En condiciones ideales pueden observarse entre 80 y 100 meteoros por hora, aunque la cifra varía según la oscuridad del cielo, la contaminación lumínica y la posición del observador».