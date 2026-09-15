El aviso de Reid Wiseman, astronauta del Artemis II: «No creo que la humanidad haya evolucionado lo suficiente»

Viajar alrededor de la Luna puede cambiar para siempre la forma de mirar nuestro planeta. Eso es precisamente lo que experimentó Reid Wiseman, comandante de Artemis II, durante la histórica misión de la NASA que llevó de nuevo a seres humanos más allá de la órbita terrestre por primera vez en más de medio siglo. Después de contemplar la Luna, el Sol y la Tierra desde una perspectiva imposible de experimentar desde nuestro planeta, el astronauta reconoció que las imágenes que tenía delante resultaban casi incomprensibles.

Una experiencia difícil de explicar

«No creo que la humanidad haya evolucionado hasta el punto de poder comprender lo que estamos viendo ahora mismo». Reid Wiseman pronunció estas palabras al recordar el momento en el que el Sol quedó oculto detrás de la Luna durante el viaje de Artemis II. Según explicó posteriormente, se giró hacia su compañero Victor Glover y compartió con él la sensación de estar contemplando algo completamente extraordinario y difícil de asimilar.

La frase no era una advertencia científica sobre una supuesta incapacidad evolutiva de nuestra especie, sino la manera que encontró el astronauta para describir la magnitud de lo que estaba experimentando. Desde el interior de la nave Orion, los cuatro integrantes de la tripulación pudieron observar la Luna y la Tierra desde una posición que ningún ser humano había ocupado durante décadas.

El histórico viaje de Artemis II

Artemis II despegó desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida, el 1 de abril de 2026. A bordo de Orion viajaron Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el astronauta canadiense Jeremy Hansen. La misión tenía como objetivo probar los sistemas de la nave con tripulación y realizar un sobrevuelo lunar antes del regreso a la Tierra.

El 6 de abril, durante el viaje, la tripulación alcanzó los 248.655 kilómetros de distancia respecto a la Tierra, superando el récord de distancia alcanzado anteriormente por seres humanos. Los astronautas también observaron y fotografiaron zonas de la cara oculta de la Luna, aportando imágenes y observaciones que la NASA incorporó a los trabajos científicos de la misión.

Artemis II completó su regreso el 10 de abril de 2026, después de casi diez días de misión. El viaje no solo permitió poner a prueba la nave Orion antes de futuras misiones lunares, sino que dejó una colección de imágenes y testimonios que muestran el impacto emocional de volver a contemplar nuestro planeta desde las proximidades de la Luna.