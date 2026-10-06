La opinión de Estopa sobre la política de Cataluña: «Podemos vivir sin estar de acuerdo, solo hay que saber respetar»

Estopa nunca ha tenido demasiados problemas a la hora de hablar de sus orígenes. David y José Muñoz nacieron en Cornellà de Llobregat (Barcelona) y buena parte de lo que cuentan en sus canciones procede precisamente de allí, de un entorno obrero al que siguen haciendo referencia pese a llevar más de 25 años sobre los escenarios. Los dos hermanos tampoco rehúyen otros asuntos más delicados cuando les preguntan por ellos.

Uno de esos temas es la situación política de Cataluña. Estopa ha hablado sobre el independentismo, la amnistía o la figura de Carles Puigdemont, pero también sobre cuestiones mucho más cercanas, como el catalán o la identidad. Y su postura se aleja bastante de los extremos. Ellos no se consideran independentistas, aunque tampoco creen que pensar de manera diferente deba ser un problema para convivir.

La opinión de Estopa sobre la política de Cataluña

«Nosotros no somos indepes» aclaró David Muñoz al ser preguntado por la cuestión catalana. Sin embargo, el cantante también quiso marcar distancias con el enfrentamiento que se ha generado durante los últimos años entre posiciones políticas muy distintas. Según explicó, no le caen mal los independentistas ni tampoco quienes defienden posiciones completamente opuestas. Lo que sí critica es el tono que ha adquirido parte del debate. «Lo que creo en ambos casos es que se están lanzando mensajes de mucho odio», señaló.

El asunto de la amnistía y Carles Puigdemont también es algo de lo ha han hablado. David reconoció que el expresidente de la Generalitat le genera más bien indiferencia: «No sé si Puigdemont me cae bien o mal». Lo que no comparte es el nivel de enfado que provoca esta cuestión entre algunas personas. Su manera de entender la convivencia la resume con una frase sencilla: «Podemos vivir sin estar de acuerdo, sólo hay que saber respetar». Para los integrantes de Estopa, por tanto, tener opiniones políticas diferentes no debería impedir que personas con posiciones enfrentadas puedan convivir sin tener problemas.

Cornellà por encima de las etiquetas

La relación de David y José Muñoz con Cataluña también está muy ligada a Cornellà, donde crecieron. Cuando han hablado sobre el sentimiento de pertenencia, los hermanos han preferido poner el foco en su barrio y en las personas que formaron parte de su infancia antes que en grandes discursos sobre identidades. David ha explicado que se siente «parte de una comunidad de gente del pueblo» y que lo importante para él no es únicamente Cornellà como lugar, sino haber crecido allí. Una experiencia que, según ha contado, les enseñó también a no aparentar algo que no eran.

Mucho antes de llenar estadios, los hermanos Muñoz tuvieron una vida bastante diferente. Trabajaron en la fábrica filial de SEAT en Martorell y durante aquella etapa comenzaron a escribir algunas de sus primeras canciones. En 1999 llegó su primer disco, Estopa, y su vida cambió por completo. De aquel álbum salieron canciones como La raja de tu falda, Tu calorro o Como Camarón. El éxito convirtió a los dos hermanos de Cornellà en uno de los grupos españoles más populares y desde entonces han mantenido un estilo reconocible, con la rumba como una de sus principales señas de identidad. En 2024 celebraron sus 25 años de trayectoria con Estopía, su último disco.

Estopa y su relación con el catalán

Hay otra anécdota de los hermanos Muñoz que explica bastante bien su relación con Cataluña sin necesidad de entrar en política. David y José crecieron en una familia castellanohablante, pero, como muchos niños de su generación, consumieron también contenidos en catalán. Uno de ellos fue Bola de Drac, la popular serie protagonizada por Son Goku que comenzó a emitirse en TV3 en 1990 y que marcó a toda una generación. Para los hermanos Muñoz, escuchar a sus personajes en catalán se convirtió en algo tan habitual que años después les resultaba extraño hacerlo de otra manera.

«No puedo ver Goku en castellano. ¿Sabes qué digo? No me mola. Pero no es por nada», reconoció David durante una entrevista. Su hermano compartía esa sensación. El motivo estaba en los nombres de los personajes y en expresiones que habían escuchado siempre en catalán y que cambiaban en la versión castellana. La anécdota muestra una realidad con la que crecieron muchos jóvenes del área metropolitana de Barcelona: hablar principalmente castellano en casa y convivir al mismo tiempo con el catalán en el colegio, la televisión o la calle.

Estopa nunca ha ocultado esa mezcla. Tampoco ha querido convertirla en una cuestión política. Los hermanos Muñoz reivindican sus raíces en Cornellà y hablan con naturalidad tanto del castellano como del catalán. Una posición que encaja con lo que David defendió al hablar de las diferencias políticas en Cataluña: no es necesario pensar igual para convivir. Para él, la clave está simplemente en saber respetar al que piensa de otra manera.