Los astronautas de la misión Artemis II coinciden: el váter de Orion huele a estufa quemada

Los astronautas de Artemis II han detectado este sábado 4 de abril un olor a quemado en el interior de la nave Orion de la NASA en el váter. El incidente pone el foco en uno de los sistemas más complejos de operar en microgravedad. A diferencia de la Tierra, donde la gravedad facilita el funcionamiento de los sanitarios, en el espacio todo depende de sistemas de succión, ventilación y filtrado altamente sofisticados. Estos mecanismos incluyen componentes eléctricos, conductos de aire y materiales aislantes que, bajo determinadas condiciones, pueden generar olores similares a los de un dispositivo eléctrico calentándose.

Los cuatro astronautas de Artemis II —el comandante de la NASA, Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— se despertaron este sábado a las 12:35 horas en Florida, desde donde salió la misión (18:35 horas en España) para el cuarto día de su misión de 10 días a la Luna, al son de Pink Pony Club de Chappell Roan, que el Centro de Control de Misión reprodujo como llamada de atención, pero se interrumpió antes del estribillo.

«Para mí, era una especie de olor a quemado, y definitivamente procedía del compartimento de higiene», dijo Jeremy Hansen, especialista de la misión Artemis II de la Agencia Espacial Canadiense. «Y cuando abrí el compartimento de higiene, el resto de la tripulación lo olió casi de inmediato», explicó al astronauta de Artemis II en referencia al váter.

La astronauta de la NASA Christina Koch, también especialista de la misión Artemis II, informó al Control de Misión que el olor parecía provenir del inodoro y era similar al que la tripulación percibió el primer día de la misión. Koch lo describió como «un olor a calefactor quemado», algo que Hansen también confirmó.

Working up an appetite! As @AstroVicGlover gets in his exercise for the day, @Astro_Jeremy is preparing the crew’s midday meal. pic.twitter.com/g6rvF43LOd — NASA (@NASA) April 3, 2026

Hansen comentó que él y la tripulación habían sido advertidos antes del vuelo sobre la posibilidad de un olor similar al que se percibe cuando se enciende un calefactor que ha estado encendido durante un tiempo. «Y creo que huele parecido», dijo.

Inicialmente, el Control de Misión sospechó que el olor podría deberse al aislamiento naranja alrededor de la puerta del compartimento de higiene donde se encuentra el inodoro de Orion, pero les indicó a los astronautas que podían seguir usando el baño con normalidad. «Todos esperábamos con ansias el estribillo», dijo Wiseman.

La NASA compartió nuevas e impresionantes imágenes de Wiseman y Koch contemplando la Tierra desde las ventanas de Orion mientras continuaban alejándose de su planeta natal.

Los astronautas dedican el día de hoy a repasar la geografía lunar para prepararse para las observaciones que realizarán el lunes 6 de abril, cuando alcancen su máximo acercamiento a la Luna. La tripulación sobrevolará la Luna, a poco más de 6.400 kilómetros de su superficie antes de regresar a la Tierra.

Según informaron funcionarios de la NASA, los cuatro astronautas también pilotarán manualmente la nave Orion este sábado. El Centro de Control de Misión canceló una maniobra prevista para ajustar la trayectoria de Orion hacia la Luna, aparentemente porque aún mantiene una ruta de vuelo muy precisa. Al cierre de esta edición, Orion se encontraba a unos 173.683 kilómetros (107.922 millas) de la Luna y se acercaba a ella, y a unos 277.156 kilómetros (172.217 millas) de la Tierra.

Artemis II es el primer vuelo tripulado de la NASA a bordo de la nave espacial Orion (la tripulación la bautizó como Integrity), y su impecable lanzamiento el 1 de abril fue el primer vuelo tripulado del megacohete Space Launch System de la NASA.

Este vuelo representa la primera misión tripulada de la NASA a la Luna desde el Apolo 17 en 1972, y constituye el vuelo pionero de los planes de la agencia para el regreso de los humanos a la superficie lunar en 2028 y el establecimiento de una base lunar permanente para 2032.