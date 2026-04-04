Día cuarto del viaje de la misión Artemis II y todo va viento en popa. Si ayer los astronautas conseguían superar una maniobra crítica y abandonaron con éxito la órbita de la Tierra, hoy ya están más cerca de la Luna que de nuestro planeta. Según lo planeado, y sin ningún contratiempo, han logrado superar ya la mitad del camino hacia la cara oculta de la Luna.

La NASA, que informa a través de sus redes sociales toda la última hora sobre el lanzamiento, ha publicado un post donde desvelan que los astronautas ya pueden ver su objetivo final, el satélite de la Tierra: «Ahora mismo podemos ver la Luna desde la escotilla de acoplamiento. Es una vista preciosa», han dicho.

En una de las previsiones de la NASA sobre el viaje se pensaba que la nave tendría que realizar una maniobra de corrección una vez abandonara la órbita de la Tierra, pero no ha sido necesario. La Artemis II sigue su rumbo y mantiene la ruta de vuelo correcta. En sólo dos días, el próximo lunes, por fin llegarán a la Luna, donde el ser humano no va desde hace más de 50 años.

La misión Artemis II despegó el pasado miércoles a las 18:35 hora local (nuestras 22:35 horas) desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral y avanza a 5.632 kilómetros por hora rumbo a la Luna. La nave se llama Orión, y la Agencia Espacial Europea ya la ha captado a unos 250.000 kilómetros de La Tierra, por lo que está a aproximadamente 150.000 kilómetros de la Luna.

Se espera que la tripulación, que está compuesta por el comandante Reid Wiseman, y los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, haga historia el próximo lunes al llegar a la cara oculta de la Luna y recorrer mayor distancia jamás recorrida desde la Tierra: 406.773 kilómetros.

Esta distancia es más lejos que los 400.171 kilómetros que alcanzó la tripulación del Apolo 13 en 1970.

Artemis II no registra contratiempos

Después de dos días de recorrido, la misión no ha registrado mayores contratiempos, incluso este sábado los controladores de vuelo en el Centro de Control de Misiones del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston cancelaron la primera maniobra de corrección de trayectoria, dado que la cápsula se mantiene en la ruta de vuelo correcta.

La maniobra constituía el primero de los tres ajustes de trayectoria previstos en el cronograma de la misión para afinar la velocidad y la trayectoria de la nave, que se espera que llegue el lunes próximo a la cara oculta de la Luna para tomar imágenes como preparación para un futuro alunizaje.

En una conferencia de prensa este sábado, Lakiesha Hawkins, administradora asociada de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración (ESDMD) de la NASA, dijo que los cuatro astronautas se encontraban con un «gran espíritu» y que en la cápsula Orión están sucediendo «muchas cosas divertidas» en medio de una gran cantidad de arduo trabajo.

La NASA ha dispuesto un rastreador en tiempo real que muestra la ubicación de la cápsula Orión para que el público pueda seguir la misión desde casa. El rastreador permite seguir la trayectoria de la misión, así como registrar la velocidad de la cápsula y la distancia, en millas, que la separa de la Tierra o de la Luna.