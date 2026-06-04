Horario del España – Inglaterra: cuándo se juega y dónde ver por TV en directo a la Selección femenina en la clasificación para el Mundial 2027

La selección española de fútbol femenino afronta uno de los encuentros más complicados de esta fase de clasificación para el Mundial 2027 ante Inglaterra. La gran ventaja es que las pupilas de Sonia Bermúdez juegan en casa, más concretamente en Son Moix, y es por ello que es importante ganar por más de un gol de diferencia a las británicas. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y cómo ver por televisión en directo este partidazo de la jornada 5 del grupo A3.

Horario del España – Inglaterra: a qué hora empieza el partido de clasificación para el Mundial 2027

La selección española de fútbol femenino recibe en Mallorca a Inglaterra para jugar el partido que corresponde a la jornada 5 del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial 2027. El combinado que dirige Sonia Bermúdez tiene por delante un encuentro muy complicado que tendrá que ganar, ya que hace un tiempo perdieron por 1-0 frente a las británicas y eso hace que España ocupe la segunda plaza. Con un triunfo en Son Moix podrán igualar a las ingleses y así poder pelear por la primera posición en la última fecha de esta fase de clasificación.

Cuándo es el partido femenino de clasificación para el Mundial 2027 España – Inglaterra

La UEFA ha programado este apasionante España – Inglaterra de la jornada 5 de la fase de clasificación para el Mundial 2027 para este viernes 5 de junio. El organismo que controla el fútbol europeo ha fijado el arranque de este choque de la selección española de fútbol femenino frente a las inglesas en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa de este choque en los aledaños de Son Moix para que el balón ruede de manera puntual.

Dónde ver en directo gratis el España vs Inglaterra: canal de TV y cómo ver online

El medio de comunicación que posee los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los diferentes choques que juegue la selección española de fútbol femenino es RTVE. Esto significa que el España – Inglaterra de la jornada 5 del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial 2027 se podrá ver por televisión en directo a través de La1. Los aficionados al deporte rey están de enhorabuena, ya que como el ente público ofrece este choque que se disputa en Son Moix lo podrán ver gratis y en abierto por la TV.

Todos los seguidores de la selección española de fútbol femenino y los aficionados a este deporte en general también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el España – Inglaterra de la jornada 5 del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial 2027 a través de la app RTVE Play. Esta aplicación se podrá descargar en dispositivos de uso habitual como teléfonos móviles, tablets o smarts TVs. El ente público de nuestro país también ofrecerá su página web a todos para que accedan a ella y que vean con un ordenador todo lo que suceda en Son Moix.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que ocurra en la previa de este encuentro que disputará la selección española de fútbol femenino en la isla balear. Una vez acabe este España – Inglaterra de la jornada 5 de la fase de clasificación para el Mundial 2027 publicaremos la crónica y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que se produzcan sobre el terreno de juego de la casa del Real Mallorca.

Dónde escuchar por radio en directo el España – Inglaterra

Además, todos los aficionados que siguen incondicionalmente a la selección española de fútbol femenino que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este España – Inglaterra deben saber que van a poder escuchar gratis por la radio el choque de la jornada 5 del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial 2027. Emisoras como Radio Marca, Cope, RNE, la Ser u Onda Cero podrían conectar con Son Moix para narrar lo que esté ocurriendo en este partidazo.

¿En qué estadio se juega y quién es la árbitra del partido España – Inglaterra?

El Estadio de Son Moix, ubicado en Palma de Mallorca, será el escenario donde se disputará este vibrante España – Inglaterra de la jornada 5 de la fase de clasificación para el Mundial 2027. Este campo se inauguró en 1999 y tras varias reformas ha conseguido estar como lo conocemos hoy en día, teniendo una capacidad para recibir a algo más de 26.000 espectadores. Se espera que haya un gran ambiente, ya que se trata de un auténtico partidazo.

La UEFA ha designado a la árbitra croata Ivana Martincic para que dirija la contienda en el España – Inglaterra de la jornada 5 del grupo A3 de la clasificación para el Mundial 2027. En las bandas, actuando como linieres, estarán sus compatriotas Maja Petravic e Ivona Pejic, mientras que la cuarta colegiada será la también croata Jelena Kumer.