Así queda el grupo de España para la clasificación para el Mundial 2027 tras la victoria contra Ucrania

España gana a Ucrania y empata, de forma provisional, con Inglaterra en el liderato del grupo de clasificación para el Mundial 2027. La Selección ganó con solvencia a las ucranianas, reponiéndose de la derrota en Wembley del pasado martes. De esta forma, la selección española femenina consigue mantener sus opciones de evitar la repesca, gracias a una manita que les permite además acercarse a la diferencia de goles con la que cuentan ahora las inglesas.

Es una batalla a dos esta fase de clasificación. Lo era antes de empezarla y, cuando ya se encuentra en su ecuador, se ha intensificado. España buscará un triunfo en Mallorca vital para seguir teniendo opciones de ser primera de grupo y, por tanto, lograr de forma directa el pase a Brasil 2027. De lo contrario, tocará ir a una repesca teóricamente asequible, pero siempre peligrosa.

Tras la derrota en Wembley, Inglaterra se quedaba con nueve puntos y, ahora, deberá jugar contra Islandia en Reikiavik para mantener esa renta de tres sobre España. La Selección está obligada a ganar todo y, a ser posible, goleando tanto a Ucrania como a Islandia, por lo que pueda pasar. Por el momento, el primer paso lo han logrado.

Grupo de España en la clasificación para el Mundial

Inglaterra – 9 puntos * España – 9 puntos Islandia – 3 puntos * Ucrania – 0 puntos

(*) Un partido menos.